Do dvadsiateho prvého storočia sme vstúpili pomerne dávno, ale nové technológie neovládli úplne všetko. Podaktorým fotografie či sociálne siete nestačia a na staré farby a štetce nedajú dopustiť. Svoju podobizeň chcú uchovať pre budúce generácie na plátne. Humorista Oliver Andrásy hľadal dobrého portrétistu roky a rovnako ako šéf parlamentu Boris Kollár si buduje rodinnú galériu, bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča maľoval autor v štýle T. G. Masaryka a Peter Pellegrini visí spolu s ďalšími na oficiálnom mieste.

Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, humorista Oliver Andrásy sa nedal zvečniť u hocikoho, najal si akademického maliara Miroslava Bezáka. Celkom určite moderátor netajil, čo si myslí o súčasnom modernom umení. „Teraz tie abstraktné obrazy...“ lamentoval. „Namaľujú červený kruh, cez to ide zelená čiara, nazvú to Budúcnosť ľudstva alebo Zelená nádej, lebo to tak cítia. Také niečo vie podľa mňa namaľovať aj naša dvojročná vnučka. Ale skutočný portrét sa nedá oklamať,“ povedal pre spomínanú redakciu.

Aj preto vznikla maľba, významne inšpirovaná jeho fotografiou. „Nie je to tak, že by ma maľoval Picasso, že by som bol zelený a modrý. Ide o klasický, podľa mňa vydarený portrét. Šokovalo ma, ako sa autorovi podaril,“ dodal moderátor maximálne spokojne.

