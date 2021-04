Aj krájanie bežnej cibule sprevádza plač, nie to ešte chytať sa za prsty s niekdajšou hviezdou tenisových dvorcov.

Presvedčiť sa o tom mala Simona Salátová, ktorá sa nepohodla s Dominikou Cibulkovou pri téme jej pracovnej korona-dovolenky na Maldivách.

Komička sa s odstupom pár týždňov ku škandálu, ktorý rozvíril hladiny šoubiznisu, vrátila v online relácii denníka SME - Rozhovory ZKH.

Spojili sa proti mne

Salátová prezradila, že sa jej po kauze vraj ozvalo niekoľko známych ľudí s tým, že pri Cibulkovej mala takpovediac držať “hubu a krok”.



Inak vraj v kastovom rebríčku našich "tiež"celebrít pohorí a nepustúpi vyššie.

“Rozpútalo sa niečo, čo som nečakala a čo mnou aj trocha psychicky otriaslo a myslím, že to bol aj úmysel. Spojilo sa proti mne niekoľko celebrít, ktoré by sa bez nejakého telefonátiku neozvali. Lebo čo má s pánom Vrbovským (Rytmusom, pozn.red.) Silná zostava, ktorú by si nikdy v živote nezapol?” posťažovala sa Simona.



Písali jej ľudia z falošných profilov a podľa jej tvrdení vznikli objednané články v bulvári plné klamstiev.



“O tom, že pani Cibulková nič nevedela, pričom ja mám niekoľko informácií, že o tom vedela, dokonca my sme mali týždeň predtým konflikt, takže na 100 percent vedela, do čoho v relácii ide. Tiež o tom komunikovala s moderátorkou Veronikou Ostrihoňovou,” uviedla komička, ktorá sa snažila byť nad vecou, no naznačila, že za štvaním voči nej stojí spomínaná Dominika.



Je síce pravda, že exšportovkyňu pozná veľa ľudí, ale minister financií posadnutý Sputnikom V to nie je.



Šarm sa opýtal Dominiky, ako tieto tvrdenia vníma, ale do uzávierky sa nám nevyjadrila.

