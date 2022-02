Za dlhší koniec teraz ťahá Pitt. Očistenia pošpineného mena sa dočkal vlani v máji. Keď súd rozhodol, že nepije, nedroguje a nie je nebezpečný pre jeho šesť detí, ako to tvrdila Angelina. Naopak, je dôležité, aby sa podieľal na výchove, na rodinu má plné právo a deti budú v striedavej starostlivosti. Keď po rokoch ťahaníc zaznel z úst sudcu takýto verdikt, herečka priznala, že ju to psychicky zničilo. „Ráno sa zobudíte a hovoríte si, musím skontrolovať, či sú deti o. k. Ale, úprimne, myslím si, že sa to celé zmenilo. Teraz si myslia ony: Musíme sa uistiť, či je v poriadku mama,“ vyjadrila sa v jednom z rozhovorov, čím naznačila, že stále nie je nad vecou. A ako nejedna pomstychtivá „bývalka“ hľadala cesty, ako svojmu ex ublížiť alebo ho aspoň naštvať.

Predala mu lásku

Podarilo sa to, keď predala svoju časť vinice, ktorú si ako manželia kúpili v Provensalsku. Najmä pre Pitta to bola srdcovka, rozhodne nešlo len o podnik, s ktorým formálne spojil svoje meno, aby zúročil majetok. Francúzske vinohradníctvo a štýlový Chateau Miraval si zamiloval, a keď mal čas, rád tam trávil čas a usmerňoval podnikanie. Lenže práve to sa teraz skomplikovalo, keď sa spolumajiteľom stal ruský oligarcha Yuri Shefler. Bradovi došla trpezlivosť naťahovať sa s ním a na Angelinu podal žalobu, lebo predaj uskutočnila bez jeho súhlasu. Ako spolumajiteľ mal mať navyše predkupné právo.

Nasťahuje si susedku?

Na ďalšie kolo súdnych sporov je vždy dobré mať okrem právnikov aj psychickú oporu. Tú herec na rozdiel od single Angeliny má. Už skoro rok randí s hviezdou nezávislej hudobnej scény Lykke Li. Je to síce Švédka, ale býva v Los Angeles, v luxusnej štvrti Los Feliz, len tri minúty od Bradovho sídla. Práve preto ich neodhalili, lebo stačilo prebehnúť ulicu a boli spolu. Ich vzťah sa prevalil až po tom, keď poľavili v ostražitosti a vybrali sa spolu do reštaurácie na večeru.

Lykke, ktorá je aktívna na Insta­grame, kde rada zverejňuje svoje sexi fotky zo súkromia, Brada zatiaľ neukázala. Zato pridala nelichotivú fotku Angeliny s komentárom, ktorý naznačil, že je to neurotička. Do Bradových problémov je evidentne zasvätená. A ak im láska vydrží, polepší si. Aj so synom sa presunú do jeho „paláca“ za vyše sedem miliónov eur a jej skromnejší bungalov môže slúžiť ako dom pre hostí alebo pre Pittove ratolesti.