Keď sa dali minulý rok dokopy, mnohí tomuto vzťahu nedávali viac ako pártýždňové trvanie. Nežná Emma a lámač ženských sŕdc si ale celkom pekne užívajú vzájomnú príťažlivosť celé mesiace a možno to budú aj roky. Uvidíme, či im zazvonia aj svadobné zvony raz - zatiaľ len provokujú fantáziu fanúšikov na sociálnych sieťach a oslovujú sa muž a žena.

Emma randila pred Filipom so sympatickým chlapcom zo SuperStar, Čechom Štěpánom Urbanom. Filip má za sebou viaceré lásky, napríklad šesťročný vzťah s bývalou misskou Magdalénou Šebestovou, ktorej dátum narodenia si dokonca nechal vytetovať na kožu. Teraz patrí však jeho srdce na prvý pohľad plachej Emme a neváha to aj pripomínať - k fotografii z dovolenky v Španielsku napríklad zverejnil fotogafiu z jachty so slovami: "Nemôžem ťa prestať bozkávať, bejby." FOTO VO FOTOGALÉRII.

Zaľúbenci z dovolenky zverejnili viacero záberov, ktoré pôsobia ako z hollywoodskeho filmu - buď scenériou, alebo ich hereckými výrazmi či výrazným a netuctovým oblečením. Isté je, že kde sa zjavia, sú ozdobou.

Anketa Pôjdu raz Filip a Emma k oltáru? áno 19%

nie 81% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný