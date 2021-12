Staršia dcéra herečky Anny Šiškovej, Dorota, je hudobníčka, ale aj známa svetobežníčka. Svoju vášeň pretavila do biznisu – so svojou cestovkou odkrýva ľuďom menej komerčné miesta. Keď sa v polovici novembra po koncertnej šnúre k albumu "Ten" opäť vybrala do milovaného Nepálu, určite nečakala, že bude z posledných síl hľadať lekársku pomoc.

Ťažká noc

Dorota Nvotová sa netají tým, že je tuhá fajčiarka. Vlastne bola. Stačila jedna noc a cigarety zahodila. Teda zatiaľ. Azda jej to vydrží, pretože to, čo zažila, už nechce zažiť.

Spolu so skupinou „svojich“ turistov sa ubytovala v hoteli v horskom mestečku, vo výške 3 500 metrov nad morom. V noci ju postihol život ohrozujúci problém, pľúcna embólia. „Nedokázala som zaspať, veľmi rýchlo som dychčala. Najprv som myslela, že by som nebodaj po 15 rokoch dostala výškovú chorobu a ešte aj v relatívne malej výške 3 500 metrov nad morom,“ povedala Šarmu Dorota Nvotová, ktorá v Nepále roky podporuje tamojšie siroty.

„Keď som si zmerala kyslík, mala som 99 percent. Čiže výška to nebola. Dychčiac som prebdela noc a ráno šla na kliniku, ktorá je v tom horskom mestečku. Prešla som tam z posledných síl a bezvládne sa im na dvore zvalila na lavičku. V tej chvíli som myslela, že je po mne,“ dodala.

Zásah lekárov

Lekári začali okamžite konať, správne určili diagnózu a podali jej liek. „Keď mi pichli heparín do brucha na riedenie krvi, polepšilo sa mi,“ spomína Dorota, po ktorú o chvíľu priletela helikoptéra a previezli ju do nepálskeho hlavného mesta Khátmandú.

Lenže čoskoro bolo treba pacientke, obrazne povedané, podávať lieky na zníženie tlaku. Poisťovňa, s ktorou mala uzavretú poistku, sa podľa Doroty začala vyvliekať z povinnosti zaplatiť náklady za prevoz a liečbu. Aj to bol dôvod, prečo ju nemohli prepustiť z nemocnice a musela so zbalenými taškami čakať hodiny na chodbe ako rukojemník, kým sa situácia nevyrieši.

Nahnevaná pacientka využila Facebook a vykričala problém do sveta. Poisťovňa sa následne ospravedlnila, vraj zlyhal ľudský faktor a poslala nepálskej nemocnici oznámenie, že za Slovenku zaplatí.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.