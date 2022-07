Je to už pol roka, čo sa speváčka a podnikateľka Dorota Nvotová rozhodla prestať fajčiť, pretože ju počas toho, ako sprevádzala ľudí na zájazde v Nepále, postihla pľúcna embólia. Keď sme sa s ňou vtedy spojili, pod dojmom udalostí povedala silné slová: „Zaprisahala som sa, že nebudem fajčiť, lebo kto som ja, aby som zavraždila Filipkovu mamu.“ Pripustila, že si zapáli možno vtedy, keď bude syn dospelý. Človeku sa občas stáva, že sa v obave o život vyľaká, ale keď to najhoršie pominie, strach sa nejako rozpustí v priebehu všedných dní.

Vrátili ste sa k cigaretám alebo sa vám ich darí úplne eliminovať? Spomínali ste, že vám pomáhalo jedlo...

Päť mesiacov som nefajčila a veru, bola som veľmi nešťastná. V tom období sa mi navyše spustilo ďalšie nové ochorenie, hypotyreóza, teda autoimunitný zápal štítnej žľazy a jej hypofunkcia, a to extrémna. Čiže nakoniec sa došlo na to, že som priberala z toho, nie z nefajčenia. Už mi dali liečbu a pomaly, ale len naozaj veľmi pomaly chudnem. Keďže pre túto novú diagnózu a dosť „blbý postkovid“ som bola stále unavená a úplne bez života, lekári mi dovolili dať si päť cigariet denne (áno, aj ten pľúcny!), a to bez výčitiek. Tak tých päť denne fajčím. Myslela som si, že sa nedá fajčiť málo, keď bol človek zvyknutý fajčiť dvadsaťpäť, ale dá sa to. A viac si ich vychutnávam. Nechcem sa vrátiť k tomu extrémnemu fajčeniu.

Čo vám pomáha dodržať tých päť cigariet? Možno inšpirujete niekoho, kto sa pokúša obmedziť fajčenie.

Aby som nefajčila viac ako päť, mám presné pravidlá a fungujú. Po prvé – keď fajčíš, fajči. Nerob nič iné. Neťukaj do mobilu, „nekecaj“, urob z toho meditáciu. Pozoruj dym, vdychuj hlboko a sprav si z toho krásnu chvíľu pre seba. Takýmto štýlom sa ich fakt nedá veľa vyfajčiť. A po druhé – vždy, keď si idem úplne podvedome zapáliť, spýtam sa sama seba: „Musím? Musím ozaj teraz?“ Na deväťdesiat percent mi vyjde, že nemusím. A keď mám fakt taký „chtíč“, že ozaj hej, tak si dám.

Zatiaľ mi to funguje. Ak to niekto vyskúšate, dajte vedieť, či to fungovalo aj u vás. Naozaj nechcem fajčiť veľa, aby som potom zase nemusela prestať!

Vtedy v Nepále ste prosili Boha, aby vás tu nechal kvôli synovi. Ako sa na tento svoj strach, obavu, že tu ostane Filip bez mamy, pozeráte dnes v kontexte vojny, ktorá prišla do Európy? Zomierajú rodičia, deti...

Je to čoraz horšie. Bojím sa o seba aj o neho. Narodili sme sa do zlej doby.

Angažujete sa proti vojne. Máte skúsenosti s konkrétnymi ženami, deťmi, rodičmi z Ukrajiny? Zatriasol vami niečí osud?

Another, keď som bola dva týždne po vypuknutí vojny odviezť na Ukrajinu humanitárnu pomoc, stretla som tam deti z miestneho sirotinca. To sa ma dotklo. Dodnes sa snažím pomáhať, ako viem. Keď niečo čo i len trochu nepotrebujem, už to putuje na zbierku. Plus v rámci nášho OZ Dokončime to! robíme a organizujeme aktivity na pomoc Ukrajine.

S akými reakciami sa stretávate? Ako reagovali ľudia, keď ste napríklad vyzývali, aby priniesli po dve konzervy v rámci pomoci?

Hejtovali, samozrejme, ale konzervy doniesli a vyzbieralo sa ich veľa. Na Facebooku hejtujú, ale tí dobrí, tí sú ticho. Skromne prídu a donesú. Prezidentka nedávno niekde povedala, že to, že zlo je hlučnejšie, neznamená, že ho je viac. Mala pravdu.

Naspievali ste v ukrajinčine pieseň k filmu Cenzorka, ktorý pozbieral viacero národných cien Slnko v sieti. Je o ženách matkách vo väznici. Pieseň zrejme vznikla ešte pred vojnou, aký z nej dnes máte pocit?

Už vtedy mi veľmi rezonovala. Aj keď nezvyknem spievať iné ako svoje pesničky, urobila som výnimku. Nejako som sa dokázala vcítiť do pocitu ženy, ktorá sedí v base, píše listy a nikto jej neodpovedá. Keď sa začala vojna, poriadne ma z toho zamrazilo, predstavila som si tie milióny žien, ktoré sedia v bunkroch naprieč celou Ukrajinou, v duchu píšu listy nám, slobodným krajinám, aby sme im pomohli, aby sme nasadili všetku techniku, ktorú máme, a vyprášili odtiaľ Rusov preč. A my, západný svet, im odpovedáme len vlažne.

Hovoríte o vojne, o tom, čo robíte pre pomoc Ukrajincom, aj so svojím synom? Ako reaguje?

Veľa sa o tom rozprávame. Chodí so mnou aj na zbierky, aj na protesty. Jednak si myslím, že už od útleho detstva musíme deťom jasne povedať, čo je dobre a čo zle, kde je čiara, jednak im musíme ísť príkladom a ukázať, že pomáhame. Nie je mi jedno, do akého sveta vyrastie a aký svet bude spoluvytvárať. Chcem, aby aj on pomáhal a cítil, že je súčasťou sveta a diania, aby nehrabal len pre seba.

Počas kovidu ste s ním boli na Maldivách, kde to vyzeralo, že si porozumel aj s miestnymi deťmi. Idyla však bola zrejme kazená zákazmi cestovať, a hoci sa už dalo, ľudia sa báli. Teraz prišla nová kríza pre vojnu. Ako to vyzerá s vašou cestovkou, čo očakávate v blízkej budúcnosti?

Cestovanie, tak ako ho poznáme, sa, zdá sa, skončilo. Kovid už síce pri cestovaní nie je problém, zbláznili sa však ceny leteniek. Vraciame sa niekde do 90. rokov, keď bolo lietanie privilégiom tých solventnejších. Pre planétu je to dobre, pre cestovky nie. Nás v cestovke to núti hľadať cestičky. Chceme ponúknuť aj lacnejšie a zelenšie možnosti. Dobrodružné zájazdy vlakmi, busmi, pešo, loďami… a orientovať sa na bližšie destinácie, aj na Slovensko.

Ponúkate na Maldivy zájazd pre rodiny s deťmi – prečo takáto orientácia?

Ponúkame celé spektrum zájazdov. Toto je jeden z nich. Okrem nudných rezortných predražených dovoleniek pokrývame všetko – dobrodružstvo, expedície, treking, jogu, chill, spoznávačky a aj rodinné výlety na Maldivy. Decká vždy vytvoria dobrú partiu a o to viac si rodičia oddýchnu. Deti ráno vypustíme natreté, bosé na ostrov a prídu, keď sú hladné. Nič im na ostrovčeku nehrozí, sú šťastné, že majú slobodu, chodia na zmrzku a zbierajú kraby. Zatiaľ sto percent detí povedalo, že to bola najlepšia dovolenka. A nepotrebujú k tomu dotieravých animátorov, bazény, detské kluby ani mobily. Majú ostrov, prírodu a miestne deti.

So synom na Maledivách. Zdroj: archív Dorota Nvotová

Budete tam spolu so synom?

Niektoré zájazdy odchádzajú bez nás, keďže sa nevieme naklonovať, niektoré s nami. Rozdiel pre klienta je minimálny – na mieste máme veľmi dobrý staff – majiteľa a zamestnancov hotela, systém je zabehnutý.

Ste na zájazdoch sprievodkyňou aj hudobníčkou? Chcú ľudia, aby ste im aj spievali po večeroch?

Áno, občas sa to deje, aj keď je to vždy spontánne. Keď robíme na Maldivách svadby, nuž, tak im zaspievam. V Maroku zasa máme taký pekný bar s klavírom, a keď už tam je, zahrám. V Káthmandú ma poznajú miestne rockové kapely, a keď ma zahliadnu v publiku, vyzvú ma na pódium.

Avizovali ste, že budete chýbať na slovenských letných festivaloch, lebo máte problém s organizátormi, ktorí zasa majú problém s vašimi občianskymi aktivitami. Pohoda zdá sa, nemala problém...

Na Pohode som bola s projektom Bolo nás 11. Môj sólový projekt s novým albumom TEN tam však nevystúpil. Azda budúci rok. Čo sa týka občianskych aktivít, išlo skôr o malé mestské festivaly, kultúrne letá, atď. Tam sa asi boja, aj keď presne neviem čoho.

Ešte k vašej materinskej úlohe – trávite so synom toľko času, koľko by ste chceli, a v takej kvalite, ako chcete?

Našťastie áno. Jeden týždeň v mesiaci je s otcom, vtedy „odsprevádzam“ všetko, čo musím „odsprevádzať“ sama, prípadne odohrám koncerty a tri týždne sa mu venujem. Funguje to dobre. Cez školský rok od 17.00 vypínam povinnosti a venujem sa len jemu.

Nedávno ste sa v rámci Dňa otcov vrátili k svojej traume z toho, že ste vyrastali bez kontaktu s biologickým otcom Jarom Filipom. Ako to ovplyvňuje vašu výchovu syna? Pomohlo vám poznanie, ako môže chýbať otec dieťaťu aj v tom, aby ste si udržali dobré vzťahy s otcom Filipka?

Samozrejme. Dobré vzťahy medzi rodičmi sú pre dieťa základ – či už sú rozvedení, alebo nie. Sme povinní prehĺtať prípadné nezhody pre jeho dobro a tak to má byť. Našťastie ich nie je veľa. Obaja chceme, aby mal pocit, že sú všetci so všetkými v pohode.

Nejaká sila osudu, vyššia sila vás primala k tomu, aby ste sa s Jarom Filipom skontaktovali listom, a preto vám bolo dopriate prežiť s ním nejaký čas. Je to ako z filmu... Čo bolo tou poslednou kvapkou v rozhodnutí ho osloviť?

V rádiu dávali, že má päťdesiatku. Chcela som mu zablahoželať. Samozrejme, to bola iba zámienka.

Keď zomrel, v jednom momente ste nechceli žiť ani vy. Podrezali ste si žily v lese, počúvajúc jeho pesničku. Ako sa na to pozeráte dnes ako mama?

Prefackala by som sa :-)

Na Facebooku píšete, že aj taká tragédia priniesla niečo nové. Všimli ste si nevlastného otca Juraja Nvotu a on vás. Čo ste tým mysleli?

Niekedy nevidíme to, čo máme doma. Kým existoval tato Jaro fyzicky, bol pre mňa snom, chimérou, niečím nedosiahnuteľným. Keď zomrel, zistila som, že mám ešte jedného otca. Predpokladám, že tato Juro to mal podobne. Kým Jaro žil, bola som dcéra niekoho iného. A zrazu som ostala polosirota.

Dá sa opísať, čo to znamená pre dievča, keď mu chýba otec alebo nemá vyjasnené vzťahy, niečo je zamlčané, opomenuté?

Je to pre hocaké dieťa alfa a omega, či dievča, či chlapca. Keď má dieťa v útlom veku pocit, že je nechcené, môže mu to spôsobiť nenapraviteľné škody na mozgu. Mne sa pravdepodobne nejaké stali. Bojujem, idem ďalej a zlepšujem sa.

Čo je pre vás ako pre matku najdôležitejšie?

Že ma dieťa ľúbi a že je dobrým človekom.

Kde sa cítite šťastnejšia, respektíve aj váš syn? Na Slovensku alebo skôr na Maldivách, či v Nepále, kde sa dá naozaj vyčistiť hlava?

Obaja sme už dokázali byť aj šťastní, aj nešťastní vo všetkých spomínaných destináciách. Šťastie nemá súradnice. Je vnútri. A buď si ho nosíme so sebou, alebo si nosíme so sebou sračky.