Speváčka v januári tohto roka zažila veľký šok. Z médií, počas toho, ako viezla syna do školy, sa dozvedela, že jej manžel Peter Zvolenský, s ktorým žila desať rokov, má novú známosť. Istú Kláru z Trnavy. "Cítim sa hrozne, som smutná a sklamaná," povedala Dominika Mirgová, ktorá sa vrhala v tom období do pracovných aktivít - vydala ďalší album a išla sa biť za všetky ženy do zápasníckeho ringu MMA.

Zápas vtedy vyhrala, no čakal ju zápas o zachovanie aspoň dobrých vzťahov s neverným mužom. Kvôli synovi. Zdá sa, že to ide, teda aspoň to tak vyzerá. Speváčka totiž zverejnila fotografiu z narodeninovej oslavy už osemročného Peťka a napísala k nej: "Za celú moju rodinu ti Bože ďakujem." Pri obrej torte s futbalovými motívmi nechýbajú obaja milujúci rodičia. DOMINIKA UKÁZALA AJ SVOJICH RODIČOV. FOTO NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.