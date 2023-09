Dominika Mirgová (31) v rozhovore priznala, že si prešla ťažkým obdobím, no zvládla to a vyplatilo sa.

Speváčka svoju fanúšikovskú základňu ešte vo februári zásobovala krásnymi fotografiami z exotického Zanzibaru, kam sa s rodinkou vybrala. Už počas dovolenky sa netajila tým, že si domov odnáša množstvo materiálu na výrobu videoklipu. Hoci sa skalní nevedeli dočkať, Dominika mala dôvod, prečo s klipom čakala viac ako pol roka.

Rozhodla sa totiž, že si tento videoklip zostrihá svojpomocne. Ako sama priznala, pracovné povinnosti jej nedovolili venovať sa mu skôr. ,,Bola to zábava. Klip sme točili vo februári na Zanzibare ale čas som si na to našla až v lete, keď sa mi trošku ukľudnilo obdobie," priznala Dominika. Ako vznikol nápad vyskúšať si postprodukciu? ,,Vždy som pri procese, keď sa strihá video. Sedím za človekom a vyberám si zábery a celkovo ma tento proces vždy bavil. Vždy chcem vo videoklipe nechať kus seba a tentokrát som sa rozhodla, že Zanzibar bude ten klip, ktorý si chcem postrihať sama," opisuje speváčka. ,,Sama viem, na ktorých záberoch som najkrajšia, ktoré majú skutočnú emóciu, takže som do vzala do vlastných rúk," dodáva.