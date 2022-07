Dominika Cibulková má módu rada a je to aj vidieť.

Dominika Cibulková patrí k najzaujímavejšie oblečeným ženám nášho šoubiznisu. Nie vždy sa však jej outfity stretnú s pozitívnym ohlasom u širokej verejnosti. Odvaha sa jej ale rozhodne uprieť nedá. Pred desiatimi rokmi to bola v obliekaní úplne iná žena a tak sme boli zvedaví, ako sa pozerá na svoje kreácie s odstupom rokov.

Bývalá tenistka je povestná módnymi kreáciami a hodnotením červených šiat z roku 2012 to aj potvrdila: „Tieto neboli až taká katastrofa. Vedela by som si ich predstaviť na sebe aj dnes. Ale nevedela by som si ich predstaviť s tými pančuškami ani s takým typom topánok. A rozhodne nie s tými náušnicami. Už dlho nenosím veľké výrazné vzory, vyhýbam sa im,“ dodala, že model spred desiatich rokov považuje za lepší a nadčasovejší kúsok.

Dominika Cibulková v roku 2012. Zdroj: MICHAL SMRCOK

Druhé hodnotenie nájdete na ďalšej strane >>