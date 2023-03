Dominiku sme stretli na spoločenskej akcii v krásnych modrých šatách, perfektne upravenú. Veru, nejedna budúca mamička v 9. mesiaci by s ňou rada menila, keďže takto krátko pred pôrodom sa len máloktorá cíti ako príťažlivá hviezda.

„Ani ja sa necítim extrémne sexi... Podľa mňa sa tak môže cítiť len nejaká tehotná modelka, ktorej skutočne narástlo len to bruško. To rozhodne nie je môj prípad. Ale Andy Kusalík ma presvedčil, že mi spravia s Borisom Hanečkom pekné šaty, tak som si povedala: Prečo sa tri týždne pred pôrodom ešte raz pekne neobliecť?“ priznala s úsmevom.

No nejaké veľké cestovanie už pred niekoľkými mesiacmi ukončila, pretože ako sama v januári priznala Šarmu, už sa „zahniezďuje“. „Som už trošku upelešená, hoci normálne mám vrtuľu v zadku. Teraz sa mi však nikam nechce, najradšej som doma. Naposledy sme začiatkom decembra boli s Michalom na tri dni v Paríži. Dopriali sme si trochu romantiku, ale do žiadnej exotiky sa do pôrodu nechystáme. Známi nás volali na Maurícius, ale už som lenivejšia, nechce sa mi desať hodín letieť s bruškom. Dovoleniek bude ešte veľa, teraz som spomalila. Už sa cítim unavená, takže si dávam na seba pozor, prispôsobujem tehotenstvu životný štýl a viac oddychujem.“