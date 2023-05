Na hokej si teraz môžete zájsť aj do kina. Dámy, nebojte sa! Baviť sa budete aj vy.

Dominátor sa na filmovú premiéru v Lucerne dal do gala.

To, že Deti Nagana nie sú mužský film, dokazuje aj premiéra v Prahe, ktorá bola plná dámskych celebrít. Poňali to trochu ako módnu prehliadku, takže okrem recenzií mala čo robiť aj módna polícia. Komu to najviac pristalo?

Klára Issová Zdroj: Profimedia.sk

Klára Issová si zahrala hlavnú rolu. Do kina prišla oblečená ako pravá filmová diva.