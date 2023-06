V tretiu júnovú nedeľu sme si pripomenuli Deň otcov, ktorý sa z roka na rok teší väčšej obľube, pretože nielen mama je v živote dôležitá… Viaceré známe ženy na svojich sociálnych sieťach poukázali na svojho partnera, ktorý je skvelým otcom ich deťom, a našli sa aj také, ktoré vyzdvihli vlastného otca.

Volá sa to láska

Influencerka Kristína Tormová (40) to poňala dva v jednom, keď k spoločnej fotke svojho manžela Petra, syna Alana a otca Borisa Farkaša (68) napísala: „Taká staršia fotka, na ktorej sú moji najobľúbenejší dvaja otcovia (z toho jeden môj), ktorých veľmi ľúbim – Boris a Peco… A ešte malý chAlan, ktorý je zatiaľ otec hlavne Snehuliačika Budovu (to je ten plyšový pes, čo s nami všade chodí). Na tej fotke je zároveň zázračne zachytené to ‚médžik‘, čo majú títo chaloši medzi sebou. Volá sa to láska a majú to medzi sebou všetci traja navzájom… Ako dobre, že vás máme, Bobo a Peco. Všetko najlepšie k Dňu otcov.“

Najdojemnejšia Zuzana

Herečka Zuzana Haasová (42), ktorá si aktuálne po sedemnástich rokoch opäť užíva mamičkovské povinnosti s bábätkom, pridala k fotkám manžela Viliama krásne vyznanie. „Otec je presne to, čo dnes žijem so svojím mužom, s tebou, Viliam, si úžasný otec nášho dieťaťa... Otca si nevyberieš, ale otca svojich detí áno, mamu svojich detí tiež... Ja som si vybrala, som vďačná, že si ma našiel, čakal a bol vždy tu niekde, po turbulenciách, neprávostiach a nepravdách si mi ukázal, ako to má byť, bol si tu a vravel, rozprával pravdu. Otec môjho dieťaťa je vzor, ako žije, ako rozpráva, ako sa stará, ako mi pomáha, ako vstane k Maríne, ako ju nosí,“ nešetrila chválou na Instagrame.

Hormóny šťastia bolo cítiť aj zo zvyšku jej slov: „Milujem, že si bojovník a dokážeš tak milovať svoje deti, aj keď to nie je vždy jednoduché. Si najlepší ocko, to si píš. Som do teba, môj milovaný a som buchnutá do otca našej Maríny,“ dodala.