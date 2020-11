Namiesto toho, aby nariekala nad koronakrízou, Simona Krainová (47) odletela s rodinkou do Marbelly užívať si so Zuzanou Belohorcovou (44). A možno na tom ešte zarobí.

Simona sa únikom z tuzemskej koronovej pľušte do koronovej slnečnej Marbelly pochválila na Instagrame. Hojne naň vešala fotky z pláže, promenády, s mužom, s deťmi, so psom… Zaujímavé však je, že spoločnú fotku so Zuzanou veľmi dlho nezverejnila. Napriek tomu si navzájom robili reklamu.

Instagramová výpomoc

Hoci sa Simona rozplývala nad Marbellou, nezdôrazňovala, že tam vlastne prišla za kamarátkou. Spoločné fotky mali dlho na Instagrame len ich deti, Krainovej Max a Bruno s Belohorcovej Salmou a Neviom. A ich mamy si popritom nebadane podporili vlastný biznis.

Zuzana na svoje konto zavesila fotku v teplákoch s obrázkom výrazných pier, ktoré sú zo Simoninej najnovšej kolekcie oblečenia. A aby bolo jasné, že na predaj je aj detská veľkosť, na inej fotke sa v tepláčikoch škerí aj Krainovej syn.

No a Simona zase verejnila obrázok na skvelé španielske raňajky, kde je priložený aj prípravok na vlasy, ktorý na svojom Instagrame propaguje Zuzana.

To, že sú vlastne v Marbelle spolu, priznala Simona až ku koncu pobytu, keď konečne zavesila aj fotku so Zuzanou a Vlastom. Plus video z ich spoločného športovania.