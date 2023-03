Pre redakciu EVA známa modelka prezradila, čo stojí za jej vzhľadom. Podľa jej slov začína každé ráno teplou vodou s citrónom. Okrem toho nezabúda ani na vitamíny a pohyb. „Pravidelne meditujem a cvičím jogu, ktorá nás učí správne dýchať. Pomáha harmonizovať telo i dušu, odstraňuje bloky, únavu svalov, bolesti a má mnoho blahodarných účinkov. Joga je cesta srdcom, ktorá nás učí trpezlivosti, láske, porozumeniu, neočakávať, nevnucovať, nemanipulovať a odpúšťať. Nie sú to len ásany a krkolomné pózy, ale predovšetkým správne držanie tela, dýchanie, meditácie, mantry a kryje," povedala pre spomínanú redakciu.

Adriana tiež rada spomína na spoluprácu s Robertom Cavallim a na veľkolepé módne prehliadky pre Chanel počas milánskeho týždňa módy na slávnych španielskych schodoch. Tvrdí, že Karl Lagerfeld bol prísny, ale spravodlivý, neskutočne kreatívny a vždy milý.

„Veľkým zážitkom bolo aj fotenie pre Giorgia Armaniho alebo Paca Rabanneho, ktorý mal vždy nádherné a na tú dobu dosť extravagantné šaty. Vybavujem si aj výnimočnú ponuku zahrať si po boku Brada Pitta vo filme Helena Trójska. Bola to určite obrovská príležitosť. Vtedy som to nezobrala kvôli škole. Dnes by som už neodmietla,“ prezradila v pre spomínanú redakciu.