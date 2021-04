Azda nie je nikto v krajine pod Tatrami, kto by nezachytil búrlivú odozvu na účinkovanie Dominiky Navara Cibulkovej.

Bývalá tenistka, známa tým, že sa na počkanie necháva voviesť do omylu, napríklad pri prednostnom očkovaní proti kovidu, si za terč svojej nespokojnosti vybrala Simonu Salátovú.

Kameňom sváru bola relácia Silná zostava, kde sa tieto dámy stretli.

Ak si však niekto myslel, že pri téme prísny lockdown kontra dovolenky v zahraničí bude ktosi zvedavý na Dominikin fotoalbum a magnetky z Maldív, tak sa hlboko mýlil.

Komička si bývalú športovkyňu v priamom prenose podala.

Aj hoci Cibulková nedávnou dovolenkou neporušila žiadne nariadenie vlády, ale podľa niektorých išlo o pľuvanec vyčerpaným lekárom v nemocniciach.

Tí si ísť močiť nohy a čľapkať sa vo vlnách oceána nemôžu pre desiatky umierajúcich pacientov denne nemôžu dovoliť.



Za polovicu



Šarm vypočítal, na koľko vyšiel tento šťavnatý škandál, ktorý by niekto mohol pripodobniť komédii Slnko, seno a pár faciek.

Aj tu sa rečami, verejne či doma pri chlípaní kávy, tĺkol takmer každý s každým. Podľa verejne dostupných informácií si komička za svoj výkon v relácii Silná zostava privyrobí 200 eur za jednu mernú jednotku.

Simona Salátová a Veronika Remišová. Zdroj: RTVS

V časti zo začiatku marca si Salátová účtovala merné jednotky dve, a tak za jeden diel inkasovala 400 eur.

To znamená, že celý humbug vyšiel na túto sumu, jednoducho vojna za štyristovku.

Každopádne, Simone to mesačne môže hodiť aj tisícšesto eur, a teda presne toľko, koľko si za svoje moderátorské služby v relácii účtuje Veronika Cifrová Ostrihoňová za týždeň.

Je to dvojnásobne viac, čo RTVS zdôvodňuje tým, že Veronika je populárna a má aj silnú fanúšikovskú základňu. A tú do Silnej zostavy, ktorá rok odpočívala, priniesla so sebou…



Vážne rozhodnutie



Peniaze by sa však viac viac zišli komičke Salátovej. Pre koronu prišla o príjmy a doteraz žila z úspor. Musela sa uskromniť. A zo štátu nedostala ani almužnu.

