Uznávaný muzikant a producent Braňo Kostka síce vyštudoval bratislavskú Vysokú školu múzických umení, ale v súkromí má jeho múza rozmanitejší záber. Okrem milovaného umenia či dlhoročnej partnerky a životnej lásky Zdeny Studenkovej je to i oblasť, ktorú by naňho tipoval málokto. Duša a capelly Fragile sa totiž cíti v biznise s nehnuteľnosťami ako ryba vo vode a kľúče vlastní hneď od niekoľkých adries v hlavnom meste. V nedávnej minulosti mu dokonca pribudli ďalšie.

Zdá sa, že Kostka je síce ako hudobník poriadne vyťažený a veľa času mu zhltne príprava koncertov či skúšanie nových skladieb, ale ak sa naskytne príležitosť, rýchlo chňapne po zaujímavej ponuke zo sveta realít. Zo Studenkovej dlhoročného partnera sa vykľul človek, ktorý sa dobrými investíciami poistil na celý život. Braňa by už nemalo nič zaskočiť aj vďaka najnovšiemu prírastku do jeho zoznamu nehnuteľností. Podľa zistenia Šarmu neodolal vábeniu developera polyfunkčného projektu na Tomášikovej ulici v Bratislave a buchol sa po vrecku. Umelec si podľa výpisu z katastra nehnuteľností zadovážil „radôstku“ vlani v novembri v komplexe, ktorý sa nachádza v relatívnej blízkosti vodných plôch Kuchajda či Štrkovecké jazero v Ružinove.

Hoci výpis naznačuje, že by to mohlo byť azda aj viacero objektov, ktoré muzikant v danom projekte vlastní, on sám tvrdí, že ide len o jeden. „To tak možno vyzerá na dokumentoch. Ale je to päťdesiatmetrový bytík,“ priznal Šarmu Braňo s vysvetlením a poznámkou, aby sme sa vyhli zahanbeniu, ak mu pripíšeme i objekty, ktoré v skutočnosti naozaj nevlastní. Ako známy hudobník naložil s apartmánom a či ho bude prenajímať alebo sám v ňom bývať, sme sa už nedozvedeli. Isté však je, že Braňo tasil peňaženku so zdrojmi z vlastnej firmy a nehnuteľnosť patrí len jemu.

