Úspešná herečka a speváčka prežíva náročné obdobie. Držiteľka Českého leva 2002 sa práve na tom tohtoročnom dozvedela smutnú správu. Známy bratislavský garážový dom sa ocitol v plameňoch a pohltil aj jej vodný skúter. Keď sme sa s ňou spojili, prezradila ďalšie strasti.

Po požiari garážového domu sa objavili správy, že vám zhoreli všetky motorky okrem jednej. Akú škodu vám teda napáchali plamene?

Hovorí sa tomu šťastie v nešťastí? Áno, keby sa to stalo pred trištvrte rokom, zhoreli by mi tam všetky motorky. V lete som po dlhom uvažovaní predala BMW GS 800. Situácia je, aká je, a ja som musela začať zvažovať, čoho sa môžem a budem musieť vzdať. Nastal čas minimalizovať, aby bolo z čoho žiť. V septembri, na konci sezóny, som si bola zajazdiť na Harley Davidsone, a keď som sa vrátila do Bratislavy, bola mi taká zima, že sa mi už nechcelo ísť cez celé mesto do garáže. Motorka teda zostala zimovať v meste. V garáži mi na vozíku ostal „iba“ vodný skúter Jet ski Yamaha 700. Taká skvelá letná „hračka“ a k tomu motoristické vybavenie, prilba, dve konské sedlá... Bolo tam mnoho ďalších vecí, ktoré mávame bežne odložené v garáži.

Boli ste potom na mieste skontrolovať, v akom stave je obsah vašej garáže?

Zhodou okolností moja dcéra bola na pár dní v Bratislave, a tak som ju pozvala, aby so mnou išla do Prahy na odovzdávanie filmových cien Český lev. Keď som žila 27 rokov medzi Prahou a Bratislavou, Sarah so mnou cestovala veľmi často. Ako štvorročná mi dokonca hrala dcéru v seriáli Zdivočelá země. A tak skoro po troch rokoch, aj pre pandémiu, som si Prahu opäť užívala. Povedali sme si, že odložíme na chvíľu bokom všetky starosti a urobíme si krásny víkend. Pochodili sme po našich starých miestach, pospomínali, zastavila som sa aj v Divadle na Zábradlí, kde som hrala štyri sezóny, postretali sme kamarátov a v sobotu večer sme sa vybrali do prekrásneho Rudolfína na filmovú slávnosť. Keď sa skončil program, začal cinkať telefón – správy o požiari. A bolo po nálade. Zdalo sa mi to ako filmová scéna, hrôzostrašné. Asi som ani nechcela uveriť, že je to realita. Bolo nepochopiteľné, že vôbec k niečomu takému došlo. Garáže tam stoja 47 rokov. V nedeľu sme prišli domov a išli sa pozrieť, či je to naozaj. Hasiči práve dobaľovali hadice… Budova ostala ako po nálete. Videla som, že v mojej garáži bolo vybité len jedno okno kvôli haseniu a vyzerá vcelku nezasiahnutá ohňom. Zvláštny pocit, zvláštna nálada, až nepochopiteľné byť pri takej zdevastovanej budove.

Mali ste poistku? Vykompenzujú vám to?

Myslím, že všetci, ktorí tam máme garážové boxy, budeme musieť čakať na správy od polície, ako uzavrie vznik požiaru, na statické posudky a na stanovisko a správy od vedenia Bratislavského garážového družstva. My sme garáž zdedili po dedkovi, takže naozaj si ju pamätám od detstva. Vždy tam boli vrátnici, ktorí mali o všetkom prehľad, na jar bola garáž ako úľ, z ktorého vylietali motorky jedna za druhou… Čo sa týka poistky, ešte presne nevieme, ako a na koľko je poistená budova. A moja poistka? Dve pandemické letá som skúter ani nemala na vode. Nebola možnosť, chuť, sila… Takže nie, skúter nebol poistený. Nakoniec pri tom všetkom, čo sa v poslednom čase okolo nás deje, si hovorím, že sú to len veci, ale asi každý motorista vie, že to nie sú len veci, že je to oddych, vášeň, radosť. A napokon aj finančná strata. Už som asi natoľko dospela, že si uvedomujem, že pre veci, ktoré nemôžem zmeniť, si nedávam mašľu. A toto je situácia, v ktorej si človek nepomôže. Vyzerá to tak, že mám ešte horší rok ako ten, ktorý sa skončil…