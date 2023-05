Ešte sa nedá povedať, kto predstavil v Cannes najlepší film. Na najkontroverznejšej osobnosti sa však všetci zhodli. Je to Johnny Depp!

Časť žien z neho ide do kolien, iní sú však pobúrení, pretože francúzsky filmový festival v minulosti výrazne podporil hnutie Me Too a Johnny je napriek verdiktu súdu na čiernej listine feministiek.