Redakcia ŽIVOT, sa pýtala obľúbenej herečky na to, ako sa jej darí udržiavať mladistvý vzhľad. Navštevuje aj estetické kliniky? „Ja to vidím tak, že po päťdesiatke koža potrebuje výživu. Chodím na procedúry, ktoré vyživujú kožu. Ale stále som to ja. Nepodstupujem invazívne zákroky, že by som sa menila. Sú to zákroky, ktoré vyplnia tvár výživou. Podstupujem to trikrát do roka a bola som aj na „kontúrke“ pier, pretože ako dieťa som mala herpesy a ja vlastne kontúru nemám. Stále si ju kreslím, ale videla som, že existuje nová metóda. Je to skutočne prirodzené,“ priznala.

Aj keď na svoj vek nevyzerá, sama spomínanej redakcii prezradia, kedy sa cíti skutočne stará. „Niekedy mi hovoria, že robím s mladými a stále mám energiu ako oni. Ja to môžem vyvrátiť. Keď robím s mladými, mám takú depresiu. Nemám vedľa seba rovesníka, a keďže ho nemám, mám pocit, že som skutočne oveľa staršia. Je to tak. (Smiech.) Mňa keď osloví tridsiatnik, už to „nedám“. Radšej 45-ročný alebo s päťdesiatnikom sa porozprávame… Je to klamstvo, že sa cítite mlado pri mladých, ja sa pri nich cítim stará.“

Aj napriek tomu, že sa cíti dobre, jednu vec iným ženám závidí. „Vnútorne sa cítim veľmi dobre, pokiaľ mi nič nie je, pokiaľ som zdravá a vidím, že mám robotu. Keď mi ponúkajú robotu, hovorí sa, že vtedy som v kurze. To ma teší a robím pre to všetko. Mohla by som vyzerať ako teta, ktorá má šesťdesiat rokov, ale nechcem tak vyzerať. Hlavne mám syna, ktorému musím byť nejaký sparingpartner, a možno je to aj tým, že keď žena nemá partnera, je taká akčnejšia. Vidím to... Ženy, keď sú šťastné – ja im to závidím, ale v dobrom –, keď majú partnera, sú také pokojnejšie, môžu polovicu vecí vypustiť, lebo muž to urobí, ale ja nemôžem. Ja robím všetko sama,“ hovorí.

