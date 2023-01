Herečka Diana Mórová je pre ľudí synonymom neskrotnej energie a nekonečnej pozitívnej nálady. Akosi sa od nej očakáva, že s ľahkosťou utiahne aj kamión naložený problémami celého sveta. Za širokým úsmevom, ktorý je súčasťou jej imidžu, je však aj celkom obyčajná žena a matka, ktorá by si občas rada dovolila byť slabou a ochraňovanou. Život sa jej však vyvinul tak, že si to málokedy môže dovoliť – tak ako mnoho iných žien, ktoré okrem sukní musia nosiť aj nohavice.

Nie je zo železa

Krehkú časť svojej osobnosti Diana odhalila tento rok počas tanečnej šou, kde už na začiatku avizovala: „Každý si myslí, že všetko zvládam. Nie je to tak.“ Na prekvapenie mnohých len ťažko premáhala slzy. Hovorila i o tom, že by chcela, aby ju ľudia uvideli aj v inom svetle. Perfekcionistka, ktorá chce podávať stopercentné výkony, vtedy netajila, že skĺbiť divadelné a tanečné skúšky, večerné predstavenia v SND a synove prirodzené požiadavky je extrémne vyčerpávajúce. Najmä ak máte päťdesiat. Nezložila sa však. Bývalá vrcholová gymnastka sa na­učila počúvať svoje telo a dopriať mu oddych, kedy sa len dá. „Telo vám povie, čo potrebuje.“

Aj koniec roka so sviatkami je na dobitie bateriek ako stvorený, hoci úplné voľno herečku nečaká. „Sme tu pre divákov... Neodchádzam nikam na hory, ale pred Vianocami si rada užijem navštevovanie s kamarátkami. Jednu mám v Banskej Bystrici, druhú v Nitre. Stretneme sa, pečieme spolu, zhovárame sa, nikam sa neponáhľame, užívame si to,“ povedala nám. „Pokoj je dôležitý. Sviatočné dni si užívam aj preto, že vtedy sa neučím texty. Môžem si teda dať aj pohár prosecca alebo dobrého vína a úplne vypnúť hlavu,“ dodala.

Pracovný Silvester

Štedrý deň herečka trávi so svojou mamou Evou, vzdelaním chemičkou, ktorá má okrem menín aj narodeniny. Nechýba syn Quido (16) a brat Ivan. A Silvester? Je síce v sobotu, no bude pracovný. Diana sa postaví na javisko v SND v inscenácii Vedľajšie účinky ako lekárka experimentujúca s antidepresívami. Pacienti, ktorým ich ordinuje, sa do seba zamilujú – otázne je, či sú to skutočné emócie... A keď Diana dohrá, prejde do inej sály na predstavenie Kým prídu Stouni, na ktoré kúpila lístky pre mamu, kamarátov aj syna. Potom chcú vyraziť do mesta na pohárik.

Na Silvestra hrá Diana Mórová v SND v inscenácii Vedľajšie účinky. Zdroj: archív SND

Herečka v čase premiéry Vedľajších účinkov pred pár rokmi povedala, že ľudia sa nemajú báť otvorene vyjadrovať svoje pocity. Bolo preto sympatické, že si „dovolila“ byť v Let’s Dance na obrazovke pre ľudí aspoň na chvíľu zraniteľnou. V drvivej väčšine času sa drží vo svojom režime silnej optimistky.

Méta optimistky

Keď sme sa jej opýtali, či má nejakú métu alebo novoročný záväzok, ku ktorému kráča, odpovedala: „Nedávam si novoročné záväzky, ale métu mám... Chcem sa zdravo cítiť a viac oddychovať. Žena v mojom veku potrebuje viac spať, zájsť na masáž, zaplávať si, užiť si slnko, dbať o seba mentálne. A ďalšou métou je, že nechcem vyzerať ako usadnutá ‚teta‘, chcem byť stále atraktívna. Aj pre svojho syna, ale aj preto, aby ma obsadzovali ako herečku. Mala by som vyžarovať prirodzenosť, energiu a esprit. Nechcem byť usadnutá pribratá žena bez úsmevu. Musím byť ako metronóm, stále kmitať. A to ma aj baví.“ To, že sa jej darí vyzerať výborne, uvidí každý, kto teraz skočí do kina na nový poviedkový film Superžena. Nový vlastne nie je, pretože ho režisér Karol Vosátko natočil ešte pred 11 rokmi. Až teraz sa ho podarilo dostať von.

Diana Mórová v jednej z poviedok hrá ženu, ktorá príde na to, že ju manžel podvádza, a tak to urobí na dovolenke ona jemu. Pomsta je sladká. Hľadiac dnes na herečku sa ani nechce veriť, že uplynulo desaťročie. Na kompliment, že vyzerá, akoby sa jej čas nedotkol, po premiére Superženy zareagovala skromne vyhýbavo: „Ten film sa vydaril...“

Poďakovanie rodičom

Priam sa ponúkala otázka, kto je pre ňu superžena. „Môže to byť žena, ktorá vie zoperovať srdcia, ktorá vedie krúžky pre deti, ale aj tá, ktorá udrží rodinu po nejakých tragédiách alebo vzťahových problémoch. Superžena má veľa odtieňov. Môže to byť aj tá, ktorá dokonale vyzerá a ešte aj navarí a uprace? Áno, každá žena môže pohnúť svetom,“ povedala.

Pre herečku je superženou mama, ktorá jej spolu s otcom dala dobrú výchovu. „Ďakujem rodičom, že som mala úžasné detstvo, že ma nasmerovali, že vediem život, v ktorom som šťastná. A verím, že aj môj syn, ktorý vie povedať ‚Maminka, ľúbim ťa‘, je šťastný. Je pre mňa dôležité, že aj ľudia okolo mňa, či už v práci, alebo moji priatelia, sú radi, že ma vidia, že sa podieľam aj na ich šťastí,“ dodala. „O kamarátstvo, tak ako o partnerstvo, manželstvo sa musíte starať a priniesť nejakú obetu. Nestačí byť len milá a dobre nalíčená, treba byť aj prirodzená a pravdovravná.“

Zvládla to nasadenie

Kedy sa ona v živote cítila ako superžena? „Keď sa tak dozadu otočím aj tých desať rokov, keď som toho robila naozaj veľa, mala som dieťa, bola som naň sama, točila som, skúšala som a večer hrala divadlo... Všetko som musela skombinovať. Keď som nemohla byť večer doma, bolo treba zabezpečiť opatrovateľku alebo prišli babky. Ale nikto na tom netratil, všetci boli spokojní. Keď mi dochádzali sily, vravela som si: Čo máš byť čo unavená, ty si si to vybrala, si mladá, musíš stíhať. Aj som to nasadenie zvládla! Viem však, aké je to náročné, keď žena zostane sama s dieťaťom a prevezme aj úlohy muža. Nie je to ľahké,“ povedala Diana, ktorá sa stala v tomto zmysle superženou v 39 rokoch. A hoci sa spočiatku obávala, či sa jej dostane mužskej pomoci, postupne zistila, že to predsa len zvládne sama. „Život vás naučí,“ skonštatovala. Na vzťah k mužom použila metaforu: „Kupovala som si jogurty bez toho, aby som kontrolovala dátum spotreby. Ale keď som bola jedného dňa oklamaná, začala som si čítať pozorne etiketu.“ Naznačila skrátka, že kedysi bývala dôverčivá, ale odkedy sa popálila a zistila, ako to chodí, dáva si pozor.

Musí byť aj tajomstvo

Téma, či odísť z nefunkčného vzťahu alebo v ňom ostávať z nejakých dôvodov, je večná. „Ja dokážem odísť, vyskúšala som si to viackrát. Odišla som, skôr ako muž zareagoval. Muži všeobecne reagujú pomaly,“ skonštatovala herečka, ktorá však jedného muža vychováva. Je pre Quida superženou? „Z okolia hovoria, že áno. Tak asi hej,“ usmiala sa. Synovi sa hlavne snaží ísť príkladom, nerobí to, čo nechce, aby robil on. A vedie ho k úprimnosti. „Rodič musí hovoriť dieťaťu pravdu, aby aj ono jemu povedalo všetko, čo ho trápi, s kým bol, či niečo nevyskúšal... Možno mi syn nepovie všetko hneď, ale nakoniec sa zdôverí, pretože vidí, že som čestná. Keď napríklad zanadávam, vysvetlím mu, prečo som to urobila. Všetko mu otvorene vysvetľujem. Dieťa nakoniec ide vo vašich šľapajach a rovnako sa potom stavia k veciam čelom,“ dodala. A čo si myslí o absolútnej otvorenosti v partnerstve? Je dobré mať malé tajomstvá?

Žiadna otvorená kniha

„Medzi mužom a ženou musí byť tajomstvo. Nemôžete byť ako úplne otvorená kniha, kde vidieť všetko. Dnes, keď som staršia, rozumiem tomu, keď majú muži a ženy oddelené kúpeľne. Žena chce byť dobývaná a neodhaliť všetko ‚na prvú‘. To podľa mňa nikoho nebaví. Keď o mužovi úplne všetko viete, prestane vás to zaujímať. Musí byť vo vzťahu istá, nazvime to, elegancia. Načo vidieť chlapa, ako sa holí? Nech za vami už príde oholený a navoňaný,“ usmiala sa Diana Mórová. Dvere do pomyselnej kúpeľne zatvára väčšinou pred svetom aj v prípade svojho vnútra: „Nerada ho odkrývam, radšej zatváram dvere, aby ostalo akési tajomstvo.“

Kontroluje sa

Ťažko povedať, či je pre ženu vnútorná sila prekliatím alebo požehnaním. Diana Mórová, ktorú vycepoval určite aj šport, ale bude to aj génmi, chce v každom prípade ostať sama sebou. „Nie som človek, ktorý by menil názor, idem v nejakej stope, v nejakom životnom štýle. Aj v jedení. Nemôžem povedať, že sa stále kontrolujem, ale som nastavená tak, že niektoré veci si jednoducho odmalička nedovolím. Disciplína je pre mňa prirodzená.“