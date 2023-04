Bola taká mladá, taká krásna a taká nešťastná. Životný príbeh Ivety Batošovej je ako vystrihnutý z dramatickej telenovely, no happy end neprišiel.

IVETA mala milujúcu rodinu, krásu, talent. No stretlo ju aj veľa nešťastia.

1985 - Prvá rana

Bartošová prišla o svoju prvú lásku, speváka Petra Sepešiho, s ktorým naspievala aj známe dueto Knoflíky lásky. Mladý spevák zahynul na železničnom priecestí v aute, na ktoré sa zložili s Ivetou. Zlomená speváčka sa stiahla do úzadia a prestala komunikovať s okolím. Až po rokoch priznala, že vo vzťahu so Sepešim si užila svoje, keďže blonďavý pop idol mal zástupy mileniek, ktoré si vodil aj do ich spoločného bytu.

1987 - Medzihra

Po ročnom vzťahu so sexi idolom 80. rokov Michalom Penkom sa Iveta vrhla do pevného náručia Ladislava Štaidla, ktorý bol od nej starší o dvadsaťjeden rokov. Paradoxne, s úspešným textárom a hudobníkom ju zoznámil práve Michal Penk.