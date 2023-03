Onedlho by to bolo jedenásť rokov, ako priviezli Juraja Jakubiska do špičkového Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe. Vtedy sedemdesiatštyriročný režisér sa sťažoval na problémy so srdcom a lekári vyhodnotili, že potrebuje nové. Aj ho dostal. Jeho manželka Deana Horváthová Jakubisková si svojho muža po siedmich týždňoch odviezla domov, aby sa o neho vzorne postarala.

Najstarší: Juraj Jakubisko bol najstarší človek s transplantovaným srdcom v Česku a zrejme aj na svete. Zdroj: Plus 7 dní

Aj v piatok 24. februára tohto roku mierili do tej istej nemocnice. Tentoraz to bola, žiaľ, posledná cesta. Juraj Jakubisko, ktorému manželka zavolala domov záchranku, po ceste zomrel. Zdrvená vdova českému Blesku povedala: „Išla som za sanitkou taxíkom. Keď sme došli do IKEM-u, Juraj už nedýchal. Vyzeral však uvoľnene a pokojne,“ zdôverila sa. Režisér mal už dlhšie podlomené zdravie, dokonca ako Blesku priznala, trápilo ho aj onkologické ochorenie, o ktorom vedel málokto. Vyzeralo to však nádejne, nádor vraj ustupoval...

Nechcel sa ženiť

Po príjazde do nemocnice lekári umožnili Deane Horváthovej ostať s nebohým manželom hodinu osamote. „Vyzeral krásne, pokojne, ako mladý chlapec, ktorého dušu celý život mal. Rozlúčila som sa s ním, poďakovala mu za krásnych štyridsať rokov,“ povedala českému Aha!

Jakubisko bol už raz ženatý. V rozhovore pre Český rozhlas si zaspomínal na prvú manželku, ktorá bola právnička a manekýnka. „Keď sme sa brali, tak povedala, že sa nikdy nerozvedieme, pretože ako právnička to nedovolí. Nakoniec dovolila,“ skonštatoval. Priznal tiež, že sa dlho nechcel druhý raz oženiť. „Deanu som si bral s tým, že vydržíme skutočne len pol roka, lebo sme boli rovnakí. Hádali sme sa, každý chcel mať pravdu...“ priznal s úsmevom. Aj stoličky vraj lietali. „Potom išiel čas, nakrúcal som svoj film, a tak som na rozvod aj zabudol,“ povedal so smiechom. Deana veľmi stála o obrúčku od fenomenálneho Jakubiska. Svedčí o tom aj príhoda, ktorú režisér spomenul. Režisérov otec povedal Jurajovi, že je posledným Jakubiskom, mal by sa oženiť a mať syna, aby nevymrelo jeho meno. „Deana mi povedala: Tak ja ti môžem sľúbiť, že syna mať budeš! A ak by to nebola pravda, ja podám o rozvod, lebo ťa chápem. Ja som povedal: Fajn. Vzdal som si ju a ona porodila syna. Spýtal som sa jej, ako mohla vopred vedieť, že budeme mať chlapca. A ona na to: Bola som u veštice. Deana je skrátka magická osoba, niektorým predpovediam verí a vychádzajú jej.“

Chcel rovnaké iniciály

Dvojica začínala v malom byte na bratislavskom Štrkovci. „Keď sme sa s Jurajom zoznámili, žil so svojou sedemročnou dcérou Janettkou, takže som sa zo dňa na deň stala mamičkou sedemročnej dcéry,“ povedala Deana Horváthová pre TA3. Potom prišiel do troch rokoch ich syn. „Jurko chcel, aby mal iniciály ako on, J. J., tak sme vybrali meno Jorik,“ vysvetlila. Po revolúcii sa manželia doslova rozleteli do sveta, spoznávali krajiny so synom tak intenzívne, že keď si mal Jakubisko ísť do Houstonu po filmovú cenu, vraj ho uprosila, aby nikam necestovali. „Skrátka sme sa zmenili a boli sme radi doma,“ povedala.

Juraj Jakubisko, Deana Jakubisková-Horváthová a ich syn Jorik v roku 2016 Zdroj: Showpix.cz

Pustila sa do produkcie

Jeden na druhého spievali chvály. Juraj Jakubisko sa vyjadril, že má výčitky svedomia, keďže jeho Deana v jednom momente zavesila na klinec svoju profesiu, aby mu mohla pomáhať s produkciou. „V 1995 sme začali točiť Nejasnú správu o konci sveta, stala som sa jeho producentkou, pretože dva roky chodil s nádherným scenárom a nevedel nájsť producenta, ktorý by si na ten náročný projekt trúfol. Všetci sa ho báli. Povedala som si, že sa do toho pustím,“ spomínala Deana, ktorá sa bila za každé manželovo dielo. Zvlášť jej preto musí byť ľúto, že sa nedožil premiéry pokračovania Perinbaby 2. Keď sme sa s ňou v roku 2021 zhovárali, práve prekonali kovid, bola však nahnevaná na všetky lockdowny. „Robili sme na tom filme tri roky. V roku 2020 sme chceli ísť s Perinbabou na medzinárodný festival, museli sme dvakrát odložiť premiéru. To je už úplný úlet!“ povedala nám.

Boli prepojení

Deana Jakubisková netajila radosť z toho, že sa jej vďaka manželovi podarilo spoznať ľudí zvučných mien vrátane Federica Felliniho či Franca Nera. Hovorila o nich ako o múdrych, skvelých a skromných ľuďoch, ktorí sú veriaci. Ako o veľmi skromnom a o veriacom hovorila aj o manželovi. „Viera vám dáva veľkú silu. Vydržať, zniesť, znovu sa postaviť, znovu bojovať za niečo, čo všetci považujú za nepodstatné. Dáva vám silu slúžiť. Aj umenie a tvorba je služba,“ povedala.

Juraj a Deana si za tie roky vybudovali svoj svet, ktorý im vyhovoval. „Milujem momenty, keď sedíme spolu v Jurajovom ateliéri, Juraj maľuje a ja niečo píšem na počítači – chvíle, keď si každý robíme niečo ,svoje‘. Je príjemné deliť sa o spoločný priestor hoci aj bez slov,“ povedala Šarmu pred dvoma rokmi.

„Po toľkých spoločných rokoch sme prepojení nielen v živote, ale aj pri práci. Keď niečo navrhnem, Juraj mi o sekundu povie, že už to mal poznačené v scenári... Keď sme len tak potichu v tom spoločnom priestore, cítim, že nie sme tí, ktorí si len hľadia jeden druhému do očí. My sa držíme za ruky a dívame sa dopredu. To je vo vzťahu najdôležitejšie,“ dodala. Do mozaiky vecí, za ktoré je vďačná, patrili ich víkendové rituály sobotných a nedeľných obedov. „Je to ako zabuchnúť dvere za problémami a vojsť do iného sveta,“ uzavrela dnes už vdova, ktorá pomaly chystá pohreb.