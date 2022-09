Vážne obvinenie zverejnila česká influencerka Eva Feuereislová, ktorá sa preslávila vo Vyvolených a plastikami. Hoci ide o necitlivé slová, Zuzane vlastne môžu lichotiť.

"Myslím si, že Zuzana Plačková nikdy tehotná nebola a ani nerodila, pretože pár dní po cisárskom reze žena nie je schopná ísť do solária," narážala Eva na to, ako čerstvá mama výborne vyzerá.

Zuzana Plačková porodila začiatkom septembra synčeka Diona. Zdroj: instagram queen.plackova

A prečo práve Ukrajina? „Pamätáte si, ako nechala hriešne peniaze za plastickú operáciu na Ukrajine? Na Ukrajine, kde je biznis s obchodom s deťmi a náhradnými matkami a napriek drahej operácii vyzerá stále rovnako,“ fabuluje Feuereislová, že tehotenské bruško bolo umelé a pôrod fingovaný.

Zažaluje ju?

Plačkovú absurdné obvinenie pobavilo. „Mám natočené aj ako mi ho vyberali, ale to by mi asi zablokovali profil a nie je to pre slabé žalúdky. Chápem, že niekto nemá zaujímavý život a bude sa sústrediť na moju osobu a hľadať si zámienky, aby mohol šíriť klamstvá,“ napísala na Instagram Plačková, ktorá sa počas tehotenstva často fotila s nahým bruchom.