Bude to už osem rokov, čo nevyliečiteľná choroba vzala život Stanislavovi Grossovi, ktorý bol najmladším premiérom v českých dejinách. Zanechal po sebe dve dcéry a manželku, ktoré museli spracovať obrovskú stratu a pokračovať ďalej aj bez jeho opory. So Šárkou Grossovou a s jej dcérou Natáliou sme sa stretli na Tenerife, kde kúpili apartmán. Zhodou okolností cez realitnú kanceláriu Zuzany Belohorcovej a jej manžela. A tak keď pripravovali párty na oslavu prvého výročia ich realitky, oslovili Natáliu, aby hosťom zaspievala. V Česku je totiž známa účinkovaním v muzikáloch Fantóm Opery, Mydlový princ, Ples upírov či Čarodejnica. Pri speve a hraní sa jej talent nekončí. Natálie je dokonca dvojnásobnou majsterkou sveta v stepe!

Bola taký talent odmala? Kedy ste si všimli, že jej to spieva?

Šárka: Upozornili ma na ňu učiteľky v škôlke. Vraveli, že pekne spieva, a ja na to: No to iste. (Smiech.)

Vy ste si to doma nevšimli?

Šárka: Ona totiž stále „hulákala“, takže som to tak nebrala. Ale dali sme ju teda do Kühnovho detského speváckeho zboru, to je najznámejší zbor v Česku.

Natálie: V deviatich rokoch som šla na svoj prvý konkurz do muzikálu Bedári a podarilo sa. To odštartovalo moju muzikálovú kariéru. Účinkovala som aj v Semafore s pánom Jiřím Suchým. Moja prvá dospelá rola bola v muzikáli Ples upírov, za čo som dostala nomináciu na cenu Thálie. Robím viacero muzikálov, ale teraz by som sa chcela viac orientovať na kariéru popovej speváčky.

Čomu musela čeliť v začiatkoch? ›››