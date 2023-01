Dcéra Štefana Bučka (65) a Adrieny Bartošovej (62), Andrea Bučko (33), prezradila nielen to, prečo nechce púšťať mamu do nahrávacieho štúdia.

Otec herec, mama hudobníčka a dcéra má z každého rožka troška. Neodhovárali vás rodičia od umeleckého smeru?

Tým, že som odmalička počúvala mamu spievať a hrať na klavíri, tatina recitovať a v divadle, prišlo mi to ako prirodzené prostredie. Mala som štyri roky, keď som sedela za klavírom a skladala si pesničky. V detstvo to vyzeralo veľmi pravdepodobné, že pôjdem umeleckým smerom. Ale potom prišla puberta a mňa začala baviť matematika, psychológia, chcela som byť aj veterinárkou. Rodičia videli, že mám aj iné záujmy, tak ma začali podporovať v rôznych krúžkoch a školu sme radšej vybrali všeobecnú – gymnázium namiesto konzervatória, aby som mala viac možností. Navyše som sa v pubertálnych rokoch začala aj veľmi hanbiť. Nakoniec ma však srdce predsa viedlo umeleckým smerom. Skladala som hudbu a cítila som, že je to niečo špeciálne, že mám dar a mala by som ho rozvíjať.

Takže po gymnáziu viedli vaše kroky na VŠMU, na dramaturgiu a réžiu...

Áno, vybrala som si to preto, lebo som mala pocit, že kombinuje všetko, čo ma zaujíma. Využijem svoje poznatky zo psychológie, z filozofie, ale aj z umenia, cit pre hudbu, tanec, a že to všetko spojím a môžem vytvoriť vlastné umelecké diela.

Váš otec je aj pedagógom na VŠMU. Pretli sa vaše študentské roky s jeho výučbou?

Jeden z dôvodov, prečo som nešla na herectvo, bol fakt, že som nechcela, aby ma učili rodičia. Obaja učia na VŠMU – mama spev a otec javiskovú reč. Dokonca som mu nepovedala, že sa hlásim na VŠMU, vedela to len mama a jeden otcov kolega. Ten mu jedného dňa medzi rečou povedal, že vaša dcéra napísala veľmi peknú prácu. Teším sa na druhé kolo. Takto okľukou sa dozvedel, kam sa hlásim. Prišiel domov a vraví, prečo si nešla na herectvo? Veď to by ti šlo... A ja mu vravím, ty si ma predsa odradil od herectva, keď si ma pripravoval na recitácie na Hviezdoslavov Kubín. A ja som sa vtedy zaťala, pretože my sme sa počas príprav dokázali aj pohádať. On to, samozrejme, myslel v dobrom, ale ja som nechcela mať stres v rodine, že budeme v tom istom fachu, a našla som si inú zaujímavú cestu.