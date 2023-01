Známu dcéru moderátorky Ivety Malachovskej a operného speváka Martina Malachovského sme nedávno stretli na chodbe pred bratislavským multiplexom.

Do kina na jeden z veľkofilmov sa nevybrala sama. Kristína Kocian, ktorej sa zrútilo trojročné manželstvo so športovým funkcionárom Adamom Kocianom, to síce poňala bez jeho mužného ramena, ale stále veselo.

Takže dámska jazda? „Áno, je to teraz viac-menej takto. Veľa času trávim s kamarátkami a v nejakej partii,“ povedala nám bývalá moderátorka RTVS a odhalila aj identitu slečien vo svojej spoločnosti. „Sú to kolegyne, takže do istej miery je to aj pracovné,“ zasmiala sa Kristína, ktorá pracuje na pozícii obchodnej zástupkyne pre istý webový portál.

Odchod na spadnutie

V súkromí Kocian nezostal kameň na kameni. „Mám veľmi veľa zmien a zároveň je aj všetko po starom,“ povedala Šarmu. „Veľmi veľa pracujem a plánujem veľkú cestu na Kilimandžáro. Bude to už 1. februára. Toto ma aktuálne čaká a na to sa pripravujem,“ radovala sa brunetka s dobrodružnou dušou. Priznala, že sa jej do cesty zakotúľali bolestivé nepríjemnosti.

Zlý pacient

„Mám vyskočenú platničku, čiže zdravotne to nie je ideálne. Hlavne to načasovanie, keďže o dva týždne idem preč,“ povzdychla si Kristína, ktorá si ide do hôr prevetrať hlavu. „Bola som na infúziách a beriem flektor a nejaké lieky, ktoré sú utlmováky, náplasti, prášok aj ďalší liek na uvoľnenie svalstva,“ vyratúva. Jedným dychom si sype popol na hlavu.

„Ja som veľmi nezodpovedný pacient, lebo cvičím napriek tomu, že by som nemala. Ale potrebujem sa udržať v nejakej forme. A čo sa týka cesty, lekár mi povedal, že ak ma to nebude bolieť, pokojne môžem ísť, mala by som to zvládnuť. V každom prípade si vezmem so sebou pohotovostnú lekárničku,“ dušuje sa Kocian.

