Moderátorka Dámskeho klubu Iveta Malachovská s manželom, operným spevákom Martinom Malachovským, určite prežívajú so svojou dcérou veľmi intenzívne všetky jej radosti aj pády. Keď pred tromi rokmi stála v bratislavskom Primaciálnom paláci celá v bielom, dúfali, že ju čaká rovnako krásne a harmonické manželstvo, ako majú oni dvaja. Život však Kristíne napísal iný príbeh.

Vlnová dĺžka

Za manžela si vtedy zobrala úspešného volejbalistu, ktorý bol zároveň jej prvou veľkou láskou. S Adamom Kocianom tvorili pár do jesene minulého roka. Kristína sa pre Plus JEDEN DEŇ vtedy zdôverila, že ich vzťah prechádzal náročným obdobím práve v období svadby. Karty zamiešalo sťahovanie a hľadanie novej práce. Krízu zrejme prežíval aj manžel Adam, ktorý sa rozlúčil s kariérou profesionálneho športovca a musel si nájsť nové poslanie. „Mám ho stále extrémne rada. Je to úžasný muž, no nie som si úplne istá, či si vieme nájsť k sebe cestu v tomto bode, v akom sme. Je to náročné, lebo som si myslela, že on bude ten pravý alebo ja pre neho. Neboli sme na rovnakej vlnovej dĺžke a potom sa to začalo kaziť.“