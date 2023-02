Malá Sárka má už tri roky a je z nej veľká slečna. Hrdý otec Matej, rovnako ako jeho polovička Veronika, radi zdieľajú krásne momenty, ktoré im do života malá princezná prináša. Tentokrát sa pochválili ďalšou krásnou fotkou.

Matej aj Veronika na sociálnej sieti zverejnili zábery, ako Sára ide do škôlky, kde mali karneval. Klasický outfit malá parádnica preto vymenila za kostým indiánky. Chýbať nesmela ani parádna čelenka s pierkami. Tú si potom vzala aj na fašiangový sprievod.

Veronika s Dcérou Sárou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CmjzRlxtbW9/

Štýl malej Sáry podporuje Veronika ako sa len dá. Na Vianoce prekvapila fanúšikov fotkou, kde sú so Sárou vo výrazných ružových šatách. „Ďakujeme Katarína Vavrová, že si Sáre splnila princeznovský sen a ja môžem vďaka nej vyzerať ako obrovská salónka,“ napísala vtedy k nádhernému záberu pri stromčeku.

Aj keď Cifrovcom robia deti veľkú radosť, Veronika pre Šarm priznala, že to nie je vždy prechádzka ružovou záhradou. „Nechcem, aby to vyznelo, že sa sťažujem, ale ono je to náročné. S jedným dieťaťom to je náročné a teraz je to náročnejšie, lebo sú dve. Je to o veľkej sieti pomoci – čiže mama, druhá mama a máme šťastie, že aj môj muž má flexibilnú prácu, takže to vieme nakombinovať. Ale tiež je to veľmi o organizácii,“ vysvetlila talentovaná moderátorka. Viac sa dočítate v novom šarme číslo 8.