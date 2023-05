Dara Rolins sa nudiť rozhodne nestíha, neustále je v jednom kole. Buď sa venuje svojim pracovným povinnostiam, koncertom, privátnym vystúpeniam, či pracuje na svojich iných aktivitách, alebo sa venuje svojej dcére Lole a partnerovi Pavlovi Nedvědovi. O mnohé z týchto vecí sa zvykne podeliť na sociálne sieti so svojimi počestnými fanúšikmi.



Nedávno sa tak pochválila zaujímavými zábermi z talianskej svadby, na ktorej bola so svojou láskou Pavlom. Dara sa na nich predviedla v pomerne netypických outfitoch, no vyzerala famózne, ako pravá dáma, veď pozrite FOTO v GALÉRII. No teraz zavesila na sociálnu sieť záber, pri ktorom fanúšikovia z nej nedokázali odtrhnúť oči. Pozrite FOTO v GALÉRII, pochopíte dôvod. Ozaj sila!