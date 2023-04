Kariéru začínala ešte za bývalého režimu ako Darinka Rolincová, no dnes ju všetci poznajú ako Daru, ktorá má na konte stovky hitov. A na začiatku roka si pripísala ďalší míľnik, keď vypredala pražskú O2 arénu. Pritom, ako priznala Šarmu, ona si samu seba na takom veľkom pódiu nikdy nepredstavovala.

Je to tým, že by si neverila? „Ja som len nikdy nemala ambície všetko rozbiť, vyhrať prvé miesta a byť prvou slávicou. Ja to celé idem ,na pohodu‘, ako raz o mne napísali, som taká ,cool‘ speváčka. Mne to presne tak vyhovuje. Nestresujem sa. Keď však ohlásite koncert v O2 aréne, je to stres. Či sa to vypredá, či to dobre dopadne, či to nebude ,trapas‘? Toto som predtým nepoznala, lebo keď hrám v kluboch, vždy sa naplnia. V klubovej polohe som sa cítila veľmi pohodlne, no občas nie je na škodu vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a ,hecnúť sa‘,“ priznala Rolins.

