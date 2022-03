Známu speváčku museli na účasť v šou prehovárať celé roky. "Musím priznať, že do šou ma prehovárala produkcia možno aj 3 roky. Bolo to práve v čase rozchodu a v tej dobe mi neprišlo vhodné byť v relácií, ktorá je vtipná, aj napriek tomu, že som nedržala žiadny smútok, keďže rozchod prebehol na môj popud. Ľudia to však vnímali inak a súhlasím s nimi, že po žiadnom rozchode sa nehodí za každú cenu demonštrovať dobrú náladu a byť extrémne vysmiaty. Šou 2 na 1 pozerám rada, je to vtipná relácia, ale svojim spôsobom sa tých ľudí tak trošku hanbím a je mi ich ľúto, keď sa dostávajú do tých situácií," nechala sa počuť Dara Rolins.

Spolu so slávnou mamou sa na obrazovke objavila aj jej dcéra Lola, ktorá v spomínanej šou zažila svoju oficiálnu televíznu premiéru. Rolins vraj vôbec netušila, čo jej jediná dcéra štábu prezradila. "Bolo to veľmi veľké prekvapenie a bolo to úplne prvýkrát, kedy vôbec Lola vystúpila na televíznej obrazovke v takomto formáte a v takomto rozsahu a bolo to celé o nej. Dano spolu so štábom to točili u nás doma. Spravila som im kávičku, rozlúčila sa a schovala do izby, aby som nič nepočula. Až do momentu, kedy som sedela v štúdiu a videla som dokrútky na televíznej obrazovke som netušila, čo Lola povie. Ani doma som sa jej na to nepýtala," vysvetlila speváčka.

Keby známa blondínka tušila, čo na ňu dcéra prezradí, asi by si to rozmyslela. Lola totiž verehjne priznala nečakanú maminu závislosť. Pred kamerou sa totiž netajila tým, že mama miluje zmrzlinu a dokáže jej zjesť naozaj veľa. "So zmrzlinou som sa naučila žiť aj pracovať. Keď sa rozhodnem ju vytiahnuť, málokedy ju vrátim späť. Dokážem s ňou doslova zatočiť na počkanie. Potom mám samozrejme obrovské výčitky. Vždy si hovorím, že to bolo naposledy a budem sa krotiť. Lebo jesť sa dá úplne všetko, ale vždy s mierou. A to hovorím aj mojim fanúšikom, ktorí sa zaujímajú o zdravý životný štýl. Aj u mňa sú však momenty a produkty u ktorých sa neudržím.," sypala si popol na hlavu.