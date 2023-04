Modelka priznala, že jej šesťdesiatnik je v kondícii ako zamlada. Zdá sa, že im to doma klape vo všetkých smeroch.

Paľo Habera oslávil v apríli už šesťdesiate prvé narodeniny, no rozhodne na to nevyzerá. Stále je štíhly, vitálny a v plnom pracovnom nasadení. Na Instagrame priznal, že s Teamom chystajú televízny program aj letné koncerty. Spevák a jeho kapela bude napríklad hlavnou hviezdou najväčšieho česko – slovenského festivalu Cibula Fest, ktorý bude v júli v Holíčí.

Vieme čo pije

Haberovi neubúdajú ani obdivovateľky, no veľké šance nemajú. Je jasné, že jeho zaujíma len jedna žena, jeho vlastná. Možno aj preto, že obom predchádzajúce manželstvá nevyšli, vážia si svoj vzťah. A vidno, že to medzi nimi nie je žiadna rutina. Nepriamo to potvrdila aj Daniela svojím vyznaním k partnerovým aprílovým narodeninám: „Keď už si ten prameň mladosti našiel, tak ešte raz aspoň toľko,“ napísala mu blahoželanie, čím naznačila, že spevák je zrejme z každej stránky v najlepšej kondícii a hoci je od nej skoro o desať rokov mladší, rozhodne s ňou stále vládze držať krok.