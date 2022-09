Všade, kde sa objaví Daniela Peštová, vzbudí pozornosť. Ako to len robí, že vyzerá tak výborne? – povie si nejedna žena najmä v jej veku. Je jasné, že keď jej pracovným nástrojom je najmä telo, udržiava sa v kondícii – športom a tiež sa priatelí s kozmetickými procedúrami a rôznymi vychytávkami. Bonusom je aj spokojný partnerský vzťah s Palom Haberom.

Prišlo to skôr

Je jasné aj to, že to, čo vidíme na chvíľu pred kamerami alebo na veľmi dôsledne vyberaných záberoch na sociálnej sieti, nie je každodenný život. Aj krásna Daniela má svoje ženské boľačky a snaží sa vyrovnať s pribúdajúcim vekom, čo je pre topmodelku veľká výzva. Daniela to zatiaľ zvláda bez plastických chirurgov, za čo si k päťdesiatke paradoxne zlizla kritiku od jednej fanúšičky. Vraj by mala niečo urobiť so svojimi viečkami, ktoré jej padajú. My ženy sme skrátka čudné... Sťažujeme sa na tlak okolia a potom si nezmyselne nakladáme. Pritom každú z nás čaká čas, keď sa budeme pozerať do zrkadla menej spokojne. Súvisí to s hormonálnymi zmenami v menopauze.

Daniela Peštová o tom veľmi otvorene prehovorila v podcaste časopisu Harper's Bazaar Big Questions. „Menopauza prišla oveľa skôr, ako som čakala,“ priznala.

