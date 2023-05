Lela Ceterová je známou milovníčkou estetických zákrokov každého druhu. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, nedávno jej odstraňovali vrásky pomocou kyseliny hyaluronovej. Spôsobilo jej to nemalé problémy. Nielen, že musí pribrať 6 kilogramov, čo je pre ňu veľký problém, ale navyše sa jej na tvári objavili modriny potom ako sa nechala napichať kyselinou hyaluronovou.

„Chcela som v nej vytvoriť objem. Samozrejme sme sa zamerali aj na bočné strany. V tom čase som však mala menštruáciu a vytvorili sa mi na tvári modriny. Niektoré ženy tým trpia,“ priznala Lela. Okrem toho priznala, že musí do mesiace nabrať 6 kilogramov. „Jeden kilogram som už stihla pribrať. Mala by som jesť sedemkrát denne, nie som na to zvyknutá. Jem málo, dokonca i v tehotenstve som jedla málo“ prezradila.



S manželom to majú opačne. Karlos Vémola musí pred zápasom schudnúť, Lela naopak pribrať. „Musím začať, je to pre mňa výzva,“ uzavrela vylepšená kráska, ktorá sa zásobuje zemiakovými čipsami.