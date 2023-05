Herečka, ktorú diváci poznali ako Johanku z kultového filmu Pásla kone na betóne zomrela vo veku (†71). Správu o úmrtí legendárnej herečky, spisovateľky a režisérky priniesla RTVS s odvolaním na jej manžela Ondreja Zimka.

Podľa informácií spomínaného portálu zomrela Milka Zimková ešte v utorok 30. mája v nemocnici. Milka Zimková sa narodila 1. augusta 1951 vo východoslovenskej obci Okružná. Ako povedala v rozhovore pre Šarm, k herectvu ju priviedol jej dedo. „Bol to môj kamarát dedko. Vďaka nemu som robila herectvo. Podporoval ma. Mama nie, tá chcela, aby som išla za kuchárku, lebo rada varím. Už ako sedemročná som im urobila obed. Povedala mi: Tak vidziš, budzeš v závodnej kuchyni ako moja sesternica Magda. I domov prinesieš, i chlapovi, dzecom a budeš v kuchyni,“ vysvetlila.

„Už ako päťročná som hrala dedkovi divadlo. Poobliekala som sa do handier, to bolo pre mňa divadlo! Veď som nevidela televíziu, ani ochotnícke divadlo tam nebolo. Cítila som, že viem prejaviť živočíšnu povahu. On jediný to akceptoval, pred mamou som nemohla. Hovorila mi, že som šalena, durna. Ale keď na mňa kričala, dedko jej povedal: Haňo, budz cicho, Milka zná, co robí,“ dodala.

