Barbara "Babsy" Jagušák porodila svoje druhé dieťa presne 24.decembra. V nemocnici bola s ňou jej sestra Tamara Šimončíková Heribanová, ktorá zaskočila za manžela Jozefa. K dcére Izabelke pribudol syn Zachary Jozef.

Na Vianoce, na Prvý sviatok vianočný, porodila svoje druhé dieťa, takisto syna, aj herečka Romana Dang Van. Členka Divadla Nová scéna, ktorá si zahrala aj v jojkárskom seriáli Nový život. Chlapček dostal meno Samuel. Romana sa poponáhľala, veď len v máji minulého roka porodila dcéru Linh a tesne predtým sa vydala za dlhoročného priateľa Braňa Poláka.

Romanin svadobný deň. Vydávala sa pár týždňov pred pôrodom prvého dieťaťa. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CNNFMTHJJTO/

V žilách Romany Vang Dan koluje vietnamská krv a aj svoje deti chce zoznamovať s touto kultúrou. Keď sa jej Šarm ešte pred narodením prvého dieťaťa pýtal, aké sú vietnamské zvyklosti s tým súvisiace, odpovedala: "V tridsiaty deň, teda mesiac po narodení dieťaťa, sa robí oslava. Podľa starých tradícií je to najťažšie obdobie pre dieťa. Vyplýva to z histórie, keď veľa detí neprežilo prvý mesiac života. Preto sa po mesiaci robí oslava, ďakuje sa duchom vo forme pálenia vonných tyčiniek. Je to tradičná záležitosť. Varia sa rôzne jedlá. Pri tejto príležitosti rodinní príslušníci dávajú ako dar mamičke, respektíve rodičom peniaze pre dieťatko."