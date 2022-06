S Manolom už môžu chodiť spoločne do kina aj Mamba a Tony Porucha. Veľmi radi to využili a vybrali sa na premiéru snímky Mimoni 2: Zloduch prichádza. Do bodky dodržali aj odporúčanie z pozvánky obliecť sa do žlto-modrých farieb. Rodičia si zladili celé outfity, synovi dali k texaskám aspoň žltý akcent na tričku.

Mamba už má po náročných skúškach muzikálu Bodyguard, a tak má čas chodiť s rodinkou do kina. Zdroj: CINEMART