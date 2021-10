Zuzana Smatanová (37) a Peter Nagy (62) vytvorili umelecký tandem. Nie však muzikantský. Peter Nagy využil Zuzanim výtvarnícky potenciál a zveril jej ilustrovať knižku svojích detských pesničiek.

Vzájomné nadšenie

„Máme so Zuzkou deň D... teda DETSKÁ KNIŽKA... ako ju pracovne volám, odkedy pred rokom na nej Zuzka Smatanová začala pracovať. Keď ju máte už naozaj v rukách a môžete cítiť tú zvláštnu vôňu novej knihy... teda mňa to hodí do detstva, keď som dostal svoje prvé knihy. Ďakujem, Zuzka, za krásne ilustrácie, za tie úsmevné nádherné kresby...“ napísal dojatý muzikant na Instagrame. Zuzana to má podobne: „Je to úplne iný pocit, ako keď vychádza nový album… toto je iný svet, farebný, bez mrakov, bez hlbokých myšlienok o vzťahoch… Toto je svet fantázie, ktorá ma na rok opantala a ja som sa ňou nechala viesť,“ nadchýnala sa a priznala, že Nagyovu ponuku si váži o to viac, že na jeho detských pesničkách vyrastala.

Smutné priznanie

Zuzana je teda šťastná, že dostala príležitosť ilustrovať postavičky najznámejších pesničiek Petra Nagya. V knihe sú mandarinka Darinka, Bobi, ktorý zhltol kocku Lega aj dve blchy v sprche. Obrázky namaľovala s veľkým potešením a iste odviedli jej myšlienky od smutnej udalosti, s ktorou sa pred časom zdôverila, keď podporila vakcináciu. "Pri pichnutí vakcíny som myslela na môjho deda. Zomrel na covid vo februári tohto roka. Silný chlap ako hora, ktorý by bol schopný vo svojom veku ešte postaviť nový dom. Skolilo ho to z týždňa na týždeň a my všetci sme z toho zostali v absolútnom šoku. A hoci sa mohol dať ešte ako zdravý zaočkovať, odmietol to... Zostalo mi tak strašne smutno, lebo posledné, čo som od neho v telefóne počula bol príšerný kašeľ a niekde medzi ním vysilené 'ahoj Zuzinka, ďakujem...'," podelila sa o svoju smutnú skúsenosť s covidom speváčka, ktorá je tri roky pred štyridsiatkou stále oficálne nezadaná a bezdetná. Škoda, že to neplatí aj o nNgyovi, ktorý meno svojej lásky tají. So Zuzanou by sa celkom hodili.