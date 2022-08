Niekdajšia obľúbená moderátorka zavesila televíznu kariéru na klinec pred vyše štrnástimi rokmi pre rodinu. S manželom Vlastom Hájkom sa totiž rozhodli presťahovať na vysnívané Miami. S rodinkou si na dvanásť rokov dopriali americký sen, no ako sa vraví – nie je zlato všetko, čo sa blyští a dennodenné vystavovanie slnečným lúčom počas dvanástich rokov na Miami a ďalších dvoch, čo už žijú v Španielsku, zanechalo na koži Zuzany nepekné stopy.

Uštipačné reči

Keď sme sa s ňou pred pár dňami stretli, nedali sa nevšimnúť si jej „popálené“ chrbty rúk.

Počas mesačnej návštevy Slovenska si totiž okrem stretnutí s rodinou stihla Zuzka dopriať aj „údržbu“ tela. Okrem vyhladenia vrások na tvári sa rozhodla zatočiť aj s pigmentovými škvrnami na rukách. „Ja by som to ani neriešila, ale všimla som si, že na Instagrame mi píše veľa ľudí, že moje ruky vyzerajú v porovnaní s telom oveľa staršie a mala by som s tým niečo robiť,“ skonštatovala s povzdychom.