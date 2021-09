Utiahnuto pôsobiaca starostlivá matka a verná manželka je rola, ktorá by herečke Lenke Košickej a jej skromnej povahe asi najviac pasovala. Nečudo, že tvorcovia filmov a seriálov ju pred kamerou štylizujú práve do takýchto postáv.

Azda najviac si Lenku diváci spájajú s obľúbeným seriálom Tajné životy, ktorý pred štyrmi rokmi vysielal RTVS. Tam stvárnila obeť domáceho násilia na úteku pred tyranom.

Len príležitostná?

Košická nepatrí medzi hviezdy, ktoré vyskakujú z chladničiek. Práve naopak, jej hereckého koncertu je ako šafranu a umelkyňa sa v projektoch našich televízií objavuje len veľmi sporadicky. Uvedomuje si to aj samotná Lenka, ktorá túto smutnú skutočnosť vysvetlila spôsobom, akoby samu seba podceňovala. A neoprávnene! Prečo teda tie pracovné ponuky do filmov a seriálov neprichádzajú?

„Je to ťažko povedať, no som rada aj za to. Niekto nemá tých ponúk ani toľko ako ja, a tak to život priniesol. Asi je na Slovensku viac lepších herečiek ako som ja a moje miesto je tam, kde som teraz,“ šokovala herečka v programe Nočná pyramída.

Dodala: „Ale v našej brandži je to aj o šťastí. Niekto má šťastie, že sa ho po škole niekto ujme a ťahá ho a on z toho potom žije ďalšie roky. Niekto to šťastie nemá a je stále akoby v polohe začiatočníka alebo príležitostného herca,“ povzdychla si herečka, ktorá útechu a priestor pre rozvoj našla v inej dramatickej oblasti.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.