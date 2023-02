So speváčkou sa rodina a blízki priatelia lúčili v obci Želiv v okrese Pelhřimov.

Speváčka Naďa Urbánková zomrela na komplikácie kovidu a prekonanej rakoviny prsníka v jednej z pražských nemocníc. Ako verejnosti oznámila jej jediná dcéra Jana Fabiánová, jej mama zomrela v pokoji, v spánku.

Podľa portálu extra.cz posledné roky života trávila v kláštore v Želive. Práve tam sa jej déra rozhodla usporiadať smútočný obrad, bol však len v úzkom kruhu pre pozvaných. Na obrade nechýbali napríklad herečka a speváčka Petra Černocká a herečka Miluška Voborníková, ktoré v divadle Semafor zdieľali s Naďou Urbánkovou šatňu.

Prišiel aj moderátor Karel Voříšek, ktorý mal aj prejav. So speváčkou mal pred rokmi reláciu Ostře sledovaná těla, v ktorom radili ľuďom s nadváhou. Urbánková išla aj príkladom, podľa českého Blesku zhodila 25 kíl. Karel Voříšek urobil v jednen moment niečo, čo vyzeralo veľmi zvláštne. Pri rakve totiž zaštekal! Prečo?

Novinárom to aj vysvetlil - išlo o špeciálny pozdravm ktorý si vytvorili s Urbánkovou. „Ten pozdrav vymyslela Naďa a neodpustila by mi, keby som to teraz neurobil," povedal Blesku Voříšek. Speváčka na neho zasa štekala z hľadiska, keď moderoval.

Naďu Urbánkovú síce pochovali na miestnom cintoríne, ale dcéra dopraje rozlúčku s nezabudnuteľnou speváčkou aj verejnosti. Ako oznámila, druhý spomienkový obrad bude 15. februára v bazilike Strahovského kláštora v Prahe.