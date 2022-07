Bližšie k prírode? Či lepšie pre naše chodidlá? Dôvodov prečo sa vyzuť a chodiť naboso je viacero. Ale tomuto trendu sa nevyhýbajú ani známe mená. Túto aktivitu si obľúbil spevák Robo Papp (40), speváčka Martina Tina Kmeťová (40) či moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská (33).



Všetci spomenutí sa chvália tým, že zbožňujú pocit, keď sú vyzutí. Podľa odborníčky by sa novému trendu nemali oddať zbrklo, odporúča dôsledne sledovať, ako sa organizmus pri bosom chodení správa.



Návšteva je výnimka

Robo Papp sa do chôdze naboso totálne zamiloval. Ako priznal, má to preňho viacero benefitov. „Upravenie klenby, chodidiel, odstraňuje to plesňové ochorenia, bolesti chrbta či bolesti hlavy. Ak človek chodí bosý, je oveľa menej chorý. Ide o akúsi formu otužovania. A nesmiem zabudnúť ani na psychický benefit. Kvázi cvičíme, aby nám bolo jedno, čo si o nás druhí myslia,“ priblížil.

Spevák začal chodiť naboso pred tromi rokmi. Najprv iba tak pozvoľna, prešiel sa po poli. „A tak som začal chodiť bosý čoraz častejšie. Dnes ma uvidíte bez topánok všade, teda aj v meste. Vlastne celý deň som bez nich.“

