Hoci Lucie Vondráčková onedlho oslávi už 43. narodeniny, stále vyzerá ako dievčatko. Môže za to jednak štíhla postava, ktorú si však neudržiava cvičením. Má na to jednoduchší spôsob, všade chodí pešo, a to jej celkom stačí. Samozrejme, ako priznala pred časom, nejedáva žiadne "hlúposti", aby zbytočne nepriberala.

Lucii sa však už celé roky darí udržiavať dievčenský vzhľad, až ju za to mnohí kritizujú, že už je predsa len zrelá žena, a tak štylizácia do dievčatka sa k nej už nehodí. Lucie Vondráčková však určite nepatrí k tým ženám, ktoré sa snažia zostať za každú cenu mladé hoci aj pomocou skalpela. Nedávno dokonca priznala vrásky, vraj sa to u nej zlomilo po štyridsiatke a rieši to zatiaľ iba krémami.

Lucie teraz ide karta, darí sa jej nielen v kariére, ale aj v súkromí. Pred časom všetkých šokovala, keď sa prevalilo, že sa dala dokopy s MMA zápasníkom Zdeňkom Polívkom, ktorý je od nej o 18 rokov mladší. A zjavne pri ňom mladne aj Lucie, a to nielen fyzicky... Budete len pozerať, pri čom sa dala Lucie so Zdeňkom natočiť, Sila!