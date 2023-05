Miriam Kalisová pred niekoľkými dňami zverejnila na sociálnej sieti zábery, na ktorých má opuchnutú tvár. Dôvodom mal byť zákrok, pri ktorom jej vyberali zuby múdrosti. Na videu sledovateľom opísala, ako zákrok aj následné bolesti zvládla. Priznala, že jej pomohli lieky proti bolesti a prespala asi 5 hodín. „..Tak, toľko môj zubný denníček...,“ napísala úvodom k videu, v ktorom sa celkom bavila na svojom výzore a tvrdila, že vyzerá ako škrečok.

„Ale, keďže vás je veľké množstvo, čo odkladáte vyberanie osmičiek, tak som si povedala, že možno vám tento môj proces pomôže odhodlať sa k tomu. Ja som veľmi rada, že som tam bola... za 45 minút som mala oba zúbky vonku,“ napísala dôvod, prečo sa rozhodla video zverejniť.

Tentokrát opäť ukázala realitu. Moderátorke sa totiž po zákroku na tvári spravila modrina. „...tak, môj zubársky denníček pokračuje. V sobotu mi zmizol opuch a prišla modrina...sranda, ako zliezla dolu...mám to na oboch stranách,“ napísala k fotke jej tváre. „...tak snáď to nejako dnes zamaskujeme pred vysielkom. Inak som ok...len som unavená a ani lieky od bolesti som dnes už nedávala,“ dodala. No a neskôr sa už na sociálnej sieti ukázala s mejkapom na tvári. Podarilo sa jej modrinu zamaskovať? No posúďte sami.