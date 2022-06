Dcéra moderátorky Ivety Malachovskej a operného speváka Martina Malachovského nepatrí k ženám, ktoré si pri pohľade na svet nasadzujú ružové okuliare.

Kristína Kocian, ktorá pred tromi rokmi povedala áno dlhoročnému priateľovi Adamovi, si nerobí ilúzie ani v manželstve. Bez obalu nám povedala, ako to u nich doma aktuálne vyzerá. Zdá sa, že stále je na čom zapracovať.

Má veľa roboty

Energická brunetka nás takmer nepustila k slovu, a kým sme správne položili otázku, už aj sa z nej sypala odpoveď.

„Nové možnosti v manželstve? Pýtate sa, či som tehotná? (Smiech.) Nie, nie, nič také. V manželstve nemáme nič nové,“ uviedla priamo Kristína. Ani otázka na telo ju nezaskočí. Kocian okamžite doplnila pôvodnú myšlienku a zvážnela.

„V podstate sa s Adamom vídame čoraz menej, lebo máme extrémne veľa práce,“ prezradila s tým, že manžel stále pôsobí v Slovenskej volejbalovej federácii.

„Má na starosti všetky štyri reprezentácie, čo je strašne veľa roboty. Obzvlášť teraz, keď sa začínajú reprezentácie. Takže má veľa práce a vidíme sa čoraz menej, lebo sme zaneprázdnení a každý si ideme do istej miery za svojou kariérou, takže nemáme žiadny progres,“ poznamenala.

Odbremeňujú sa

Natíska sa teda úvaha, či je ich láska pre osobnú absenciu intenzívnejšia, keďže spolu nie sú toľko, ako by si želali.

„To by som takto neformulovala. Snažíme sa nájsť nejaké kompromisy a snažíme sa pomáhať si, fungovať čo najzabehnutejšie, aby sme sa odbremenili vo veciach, v ktorých sa dá. Takže, hovorím, nie je to nejaký romantický vývoj... Aktuálne je to vo veľmi pragmatickej rovine. Aktuálne áno,“ zopakovala Kristína záhadne, akoby chcela naznačiť, že racio pomaly vytláča zo vzťahu city.

Šarm sa snažil dodatočne od Kocian zistiť, či azda nie je ich manželstvo v ohrození, ale do uzávierky sa nám to nepodarilo, napriek tomu, že mladá žena nemá problém s pálčivými otázkami. V tom istom čase robila spoločnosť svojim rodičom, ktorí išli podporiť našich hokejistov do Helsínk.

