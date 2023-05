Ondřej Brzobohatý sa na základe obsahu danej žaloby, ktorá je podľa neho plná lží a ohovárania voči jeho osobe a týka sa aj tých najintímnejších vecí, ohradil. „O svojej sexualite som nikdy nepochyboval. Moja orientácia je a vždy bola heterosexuálna,“ povedal českému Blesku a priznal aj to, že je fanúšikom najrôznejších prevlekov aj Drag Queen. Narážal tak na to, že Taťána dokonca tvrdí, že po nej požadoval sex ako žena! „Ondřejovi som sľúbila, že sa budem vždy snažiť jeho osobnosť šetriť, preto som požiadala svojho cirkevného advokáta o komentár,“ napísala Blesku modelka. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, po všetkých týchto obvineniach sa Ondřej rozhodol prehovoriť aj na Instagrame.

„Mnohí z vás, vrátane mňa, už dúfali, že nekonečná telenovela Kuchařová vs. Brzobohatý je na konci, ale na škodu nás všetkých, nie je, za čo sa vám vopred ospravedlňujem. Je mi veľmi trápne z toho, že zarazenosť a z nej prameniaca pomstychtivosť mojej bývalej ženy, Taťány Kuchařovej, došla až do tohto bodu, kedy Taťána poskytla Blesku kompletné znenie cirkevnej žaloby, obsah ktorej mal pôvodne zostať za zatvorenými dverami Metropolitného cirkevného súdu. Vzhľadom k tomu, že je plný lží a škandálnych obvinení, rozhodla sa ju Taťána podstrčiť práve Blesku vrátane rádoby kompromitujúcich fotografií, aby tak pošpinila moje meno. Obvinenia sú totiž natoľko závažné, že sa proti nim už musím brániť. Ďakujem vopred za podporu a dúfajme spoločne, že to už bude definitívna bodka za týmto všetkým,“ napísal znechutený Ondřej a vyjadril sa aj na jej obvinenia, že sa rád prezlieka za ženu.

