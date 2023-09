Andrej Kiska spustil projekt podporujúci pracovné príležitosti pre rómsku komunitu. Bývalý prezident spolu s krajčírkami z východného Slovenska vytvoril módnu značku Romade, ktorá je inšpirovaná rómskou kultúrou. Tvárou jeho značky je finalistka Miss Slovensko 2023, Vanessa Tankó Gáborová, ktorá sa spolu s priateľmi stala pred pár dňami terčom rasizmu.

Partička kamarátov sa rozhodla pre spoločnú kávu v podniku na východe Slovenska. Pod zámienkou, že nie sú členmi klubu ich vraj odmietli obslúžiť. „Máme tu svedka, ktorý započul dve čašníčky, že takýchto špinavých Cigáňov neobslúžime´," odznelo vo videu, ktoré sa skupinka rozhodla priamo pred podnikom natočiť. Na sociálnej sieti ho zverejnil rómsky aktivista Peter Pollák ml. „Som veľmi nahnevaná. Nechápem, prečo chceli klubovú kartu, keď Maťo tam pravidelne chodí a žiadnu nepotrebuje. Bolo mi jasné, že to je kvôli tomu, že sme Rómovia. Stalo sa nám to už raz v Košiciach. Vtedy sme to nechali tak, ale teraz to tak nenecháme," vysvetľuje finalistka Miss.