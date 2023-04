Hoci na to nevyzerá, Vlado Černý (71) má už dávno dôchodkový vek. Ako vidí svoju budúcnosť?

Vlada Černého môžete vidieť v kinách v slovenskej kriminálnej komédii Villa Lucia. Hrá policajta Jánosa, ktorý sa chce pred dôchodkom poistiť nelegálne získaným bohatstvom. Keď sme sa herca na premiére spýtali, či si aj sám seba vie predstaviť na zaslúženom dôchodku niekde v Chorvátsku, jeho odpoveď bola jednoznačná: „Vonkoncom nie. Ja som bohužiaľ vorkoholik, robota ma baví a vôbec o takom niečom nešpekulujem.“

Černý často hrával negatívne úlohy. Na filmovom plátne či v televízii stvárnil množstvo chrapúňov, ktorí mali navyše aj poriadne „vyberaný“ slovník. Nevadilo mu to? „V súkromí používam expresívne vyjadrenia, len keď sa udriem do hlavy alebo zakopnem. Vtedy poviem jedno-dve slová, také tie základné, ktoré sa vtedy hovoria, ale inak nenadávam. Takže vo filme som sa s tým musel trošku vyrovnať. Ale zase, keď už herec nadáva, musí to vyznieť prirodzene, že si za tou nadávkou stojí, inak mu ľudia neuveria.“

Na seba v televízii sa zásadne nepozerá. Stačí mu vraj letmý pohľad na obrazovku a už sa vynárajú pochybnosti. Pri filmových premiérach spraví výnimku a pri tej poslednej dokonca uznal, že sa na seba môže pozerať. A je rád, že ide o komédiu. „Slovenský film mal tradíciu v komédiách. Teraz som nemal čas chodiť na iné filmy, ale dopočul som sa, že sú zase čoraz viac v kurze a že sa aj dajú celkom pozerať.“