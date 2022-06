Napriek tomu, že si robila žarty sama zo seba počas priameho prenosu odovzdávania cien Social Awards 2022, že má zamknuté instagramové konto a asi preto ju sleduje len 270 followerov, vyfúkla tento kšeft moderátorom, ktorí oslovujú cez sociálne siete masy. Prekvapila tiež pred pár týždňami, keď sa prepracovala až do finále súťaže Let´s Dance a svojím tanečným talentom, o ktorom dovtedy asi len málokto tušil, si vybojovala tretie miesto. Ďalšou novinkou v živote herečky je to, že dlhoročný seriál Horná Dolná cvakol poslednú klapku. Aké obdobie teda prežíva v podstate ešte stále mamička na rodičovskej dovolenke?

Ste prvoaprílové dieťa so zmyslom pre humor. Uľahčuje vám to výchovu alebo partnerský život?

Tak s humorom sa oveľa lepšie zvládajú úplne všetky životné situácie. Náš starší syn Rudko sa už prejavuje ako veľmi vtipný človiečik, tak­že sa karta začína obracať a on zabáva a rozosmieva nás. S Miškom máme veľmi podobný štýl humoru a už nás veľakrát podržal aj v súkromí.

Čo bolo ľahšie? Moderovať prvý raz v živote v priamom prenose podujatie s témou, ktorá vám nie je blízka, alebo drieť na parkete v Let´s Dance?

To je ťažko povedať, mala som veľkú trému z toho aj z toho, ale oba prípady vnímam ako skvelú skúsenosť a možnosť naučiť sa v rámci svojho fachu opäť niečo nové. Moderovanie je veľmi náročná disciplína, ale snažili sme sa s tým maximálne popasovať v rámci našich možností. Viktor je veľký profesionál a veľmi vtipný muž, bolo mi cťou moderovať po jeho boku a mali sme výborné publikum v hľadisku, ktoré sa veľmi bavilo. Hoci adrenalín mi stúpal, keď som videla, koľko známych tvárí a kamarátov mám v publiku. O to väčšia zodpovednosť to bola – aby sme nesklamali a pobavili.

Vráťme sa k začiatku vášho účinkovania v tanečnej šou. Zvažovali ste, že ponuku neprijmete vzhľadom na to, že máte malé deti?

S ponukou tancovať v Let´s Dance ma oslovil režisér Pepe Majeský už pred piatimi rokmi a ja som ju nadšene prijala. Bol to môj veľký sen. Vlastne je to snom skoro každej herečky. Potom som však otehotnela... Keď ma Pepe oslovil minulé leto, samozrejme, veľmi ma to potešilo a aj lákalo, ale povedala som mu, že si to pri dvoch detičkách neviem predstaviť. Takže som to najprv zmietla zo stola, ale Pepe povedal, aby som si to v pokoji premyslela a že si ešte zavoláme.