Viktor Vincze (29) spolu s manželkou Adelou Vinczeovou (40) sa nakazili, podobne ako mnoho ďalších, novým koronavírusom. Na rozdiel od iných známych tvárí nezatĺkajú, ale COVID priznali a moderátor sa podelil s ľuďmi na instagrame aj so svojimi príznakmi. V nedeľu 6. decembra ho začali trápiť vysoké horúčky, zimnice, tlačilo ho na pľúcach.

Po štyroch dňoch sa prihlásil opäť. A svoj komentár pri fotografii, na ktorej leží v posteli s notebookom, začal hneď zostra. "Zapredaný hajzel, koľko ti zaplatili? Utri soplík a neodrbávaj nás, píše mi pani so slovom láska v profile a fotkami, na ktorých pózuje so svojimi malými deťmi. No už len Buddhove citáty chýbajú," pokúša sa o iróniu Vincze. Anonymnú pani prirovnáva k tým, ktorí sú hluční, aby potlačili vlastný strach a popisuje, ako sa má: "Je mi zle, kedykoľvek sa postavím. Neviem zaspať napriek zjavnej únave. Mám horúčkové prejavy, aj bez horúčky. Tlačí ma hrudník a drhne do suchého kašľa nez náznaku zlepšenia."

